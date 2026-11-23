George Russell verspielte kurz vor Ende des Formel-1-GP in Las Vegas mindestens das Podium mit einem seltsamen Ausrutscher. Sein Teamchef bei Mercedes, Toto Wolff, fand klare Worte für die Szene.

102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia.

Mercedes-Pilot George Russell lieferte sich über weite Teile des Las-Vegas-GP packende Duelle mit dem späteren Rennsieger Max Verstappen . Der Brite hätte es wohl locker aufs Podium geschafft, wenn ihm nicht kurz vor Ende des Rennens ein riesiger Fehler unterlaufen wäre. In Runde 48 von 50 verlor Russell in Kurve 5 die Kontrolle über seinen Silberpfeil, verpasste die Abbiegung und rauschte geradeaus in die Tecpro-Barriere. Er schlug nicht stark ein, konnte weiterfahren, fiel aber auf Rang 9 zurück.

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Dort landete er schließlich auch im Endklassement. Ein kostspieliger Fehler für Russell kurz vor Schluss. Der Mercedes-Pilot ist ja schließlich noch mittendrin im Kampf um WM-Platz 2. In der WM-Tabelle liegt er an Rang 4, in Punkten gleichauf mit Lando Norris auf Platz 5.

Auf Lewis Hamilton fehlen Russell drei Punkte, auf Max Verstappen mittlerweile satte 40 Punkte. Maximal 50 Punkte kann ein F1-Pilot in den letzten beiden Grands Prix noch holen.

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Verstappen hat nach seinem Vegas-Sieg also die um Meilen bessere Ausgangspositionen für Katar und Abu Dhabi. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte zu der Russell-Szene kurz vor Schluss: «George hat dort auf dem schmutzigen Teil der Strecke ein gewagtes Manöver versucht und offensichtlich den Bremspunkt verpasst und die Mauer gerammt. Es war also eine Fehleinschätzung. » Bitter: Auch Mercedes-Pilot Kimi Antonelli war kurz vor Schluss zurückgefallen, weil er für eine Attacke in der Schlussphase nicht mehr genug Batterie-Power hatte.

Am Ende war kein Mercedes auf dem Podium. Ich wusste, dass ich in den letzten Kurven auf der zweiten Position sein musste, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Kimi konnte den Überholmodus nicht nutzen, deshalb habe ich dieses hochriskante Manöver gewagt und dafür einen Preis bezahlt. Aber ich bereue es nicht.102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026.

Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.