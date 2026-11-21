In Las Vegas scheitern Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Q2. Kimi Antonelli ist Schnellster, startet aber mit Strafe. Details zum grid.

Die Vorhersagen für das Qualifying zum Großen Preis von Las Vegas am kommenden Sonntag, dem 5 Uhr, zeigen ein spannendes und kontroverses Bild. Im Training scheitern die Ferrari -Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc erneut in der zweiten Qualifying-Phase. Weltmeister Kimi Antonelli dominiert die Zeitenliste, muss jedoch aufgrund von Teilenstrafen auf dem sechsten Startplatz beginnen. Die Konkurrenz um die Pole-Position ist hart, und die Situation bei Red Bull sowie Mercedes wirkt hochgradig dynamisch. Die Fans können dem Geschehen auf Sky, RTL und im Liveticker bei BILD.de live folgen.

Doppelschlag für Ferrari-Piloten in Q2

Die Situation in der Boxengasse von Ferrari ist angespannt. Lewis Hamilton, 41 Jahre alt, und Charles Leclerc, 29 Jahre alt, haben etwas gemeinsam: Beide schieden in Q2 aus. Leclerc reagierte auf das enttäuschende Ergebnis mit dem Ausruf "Unglaublich!". Auch Kim Kardashian, 46 Jahre alt, zeigte Enttäuschung. Der US-Megastar befindet sich in der Ferrari-Garage und unterstützt ihren Partner Hamilton. In unmittelbarer Nähe steht auch Star-Wars-Regisseur George Lucas, 82 Jahre alt, der regelmäßiger Gast bei Formel-1-Veranstaltungen ist.

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Die Misere bei Ferrari steht im Kontrast zu den Leistungen anderer Teams. Weltmeister Kimi Antonelli, 20 Jahre alt, fährt für Mercedes und ist im Training der Schnellste. Allerdings startet er nur auf Rang 6, da er wegen neuer Teile fünf Plätze nach hinten versetzt wird. Dahinter platziert sich Max Verstappen, 29 Jahre alt, im Red Bull vor George Russell, 28 Jahre alt, von Mercedes. Beide Fahrer kämpfen intensiv um den zweiten Platz in der Fahrerwertung, wobei Verstappen derzeit 17 Punkte Vorsprung hat.

Strafen und technische Probleme auf der Strecke

Neben Kimi Antonelli haben vier weitere Fahrer Startplatz-Strafen erhalten. Oliver Bearman, 21 Jahre alt, von Haas, startet vom Ende des Feldes. Bei Oscar Piastri, 25 Jahre alt, von McLaren, Lance Stroll, 27 Jahre alt, von Aston Martin, und Carlos Sainz, 32 Jahre alt, von Williams, rutschen jeweils zehn Plätze nach hinten. Die Strafen resultieren aus dem Einbau neuer Teile, was die Aufstellung am Sonntag erheblich beeinflusst.

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Es gab auch technische Probleme bei anderen Teams. Mechaniker arbeiteten fieberhaft am Auto von Gabriel Bortoleto, 21 Jahre alt. Mit Erfolg: Fünf Minuten vor Schluss von Q1 schafft es der Brasilianer auf die Strecke. Ein weiteres beinahe katastrophales Ereignis ereignete sich, als Arvid Lindblad, 19 Jahre alt, im Racing Bull zu Beginn von Q2 aus der Garage fuhr und fast Alex Albon, 30 Jahre alt, traf. Der Williams-Pilot konnte gerade noch ausweichen.

Ausfall von Nico Hülkenberg und Benzinmangel

Nico Hülkenberg, 39 Jahre alt, von Audi, scheidet als 13. in Q2 aus. Eine mögliche letzte schnelle Runde kommt nicht zustande, weil nicht genug Benzin im Auto ist. Dies unterstreicht die engen Grenzen, innerhalb derer die Teams operieren müssen. Die Kombination aus strategischen Entscheidungen, technischen Strafen und menschlichen Faktoren wie dem Benzinmangel macht das Qualifying zu einem komplexen Puzzle.

Ausblick auf das Rennen am Sonntag

Das Rennen am Sonntag verspricht daher eine spannende Auseinandersetzung. Die Startaufstellung ist durch die zahlreichen Strafen stark durcheinandergebracht. Die Fans erwarten hohe Geschwindigkeiten und taktische Manöver. Die Positionen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die beide in Q2 scheitern, könnten sich im Rennen noch ändern. Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die Starts von Max Verstappen, George Russell und den gestraften Fahrern auswirken. Die Spannung ist groß, und die Ergebnisse könnten die Fahrerwertung nachhaltig beeinflussen.