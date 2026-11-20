Ein kurioser Vorfall mit Plastikfolie unterbricht das F1-Training in Las Vegas. George Russell ist Schnellster, während Verstappen und andere Fahrer unter technischen oder taktischen Problemen leiden.

Das zweite freie Training zum Großen Preis von Las Vegas, das am Sonntag um 5 Uhr live bei Sky und RTL ausgestrahlt wird, stand kurz vor seiner Vollendung unter einem besonderen Vorzeichen. Nach etwa 50 Minuten Laufzeit musste die Session durch eine rote Flagge abrupt unterbrochen werden. Der Auslöser für diese unnötige Verzögerung war eine auf der Fahrbahn liegende Plastikfolie, die die Sicherheitsteams dazu zwang, den laufenden Verkehr auf der Strecke zu stoppen.

Plastikfolie löst rote Flagge aus

Der kuriosen Umstand entstand, als Lance Stroll im Aston Martin über die Folie fuhr. Anstatt sie einfach zur Seite zu schieben, verteilte der 27-Jährige die Fragmente durch seine Bewegung noch weiter auf der gesamten Strecke. Dieses Verhalten veranlasste die Verantwortlichen, auf Nummer sicher zu gehen und die Session nicht fortzusetzen, bevor die Strecke vollständig gereinigt war. Die Sicherheitsleute und Marshalls erhielten den Befehl, die Gefahr zu beseitigen, was die geplante Laufzeit der Fahrer erheblich verkürzte.

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George Russell führt vor Gasly und Leclerc

Trotz der Unterbrechung lieferten die Fahrer in der verbleibenden Zeit noch intensive Kampfmomente ab. Am Ende der kurzen Session setzte sich George Russell im Mercedes mit der schnellsten Zeit durch. Ihm folgte Pierre Gasly im Alpine auf dem zweiten Platz, gefolgt von Charles Leclerc von Ferrari, der die Podiumsplätze komplettierte. Die schnelle Zeitdifferenz zwischen den Spitzenfahrern deutete auf ein enges Rennen hin, doch das volle Potenzial der Teams konnte aufgrund des Vorfalls nicht vollständig ausgerechnet werden.

Verstappen meldet Leistungsprobleme

Eine der interessantesten Reaktionen nach dem Neustart der Session kam von Max Verstappen. Der 29-Jährige meldete sich direkt bei seiner Box, um mitzuteilen, dass er keine Power im Auto spüre. Das Red-Bull-Team versicherte ihm, die Leistung käme zurück, sobald der Motor warm genug sei. Verstappen reagierte skeptisch und betonte wiederholt, dass das Verhalten nicht normal sei, was auf ein technisches Problem oder eine Einstellungsfrage hindeuten könnte.

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Seine Äußerungen zeigen eine deutliche Distanzierung von der scheinbaren Normalität, die das Team suggerierte. Die Sorge um die Motorleistung könnte für das Rennen am Sonntag relevant sein, insbesondere wenn die Situation sich nicht innerhalb kurzer Zeit klärt. Die Fans und Experten hoffen darauf, dass die Ingenieure die Ursache schnell finden können, um Verstappen in eine wettbewerbsfähige Position zu bringen.

Kollisionen und neue Teile sorgen für Strafen

Kurz vor dem Ende der Session kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung auf der Strecke. Isack Hadjar, Teamkollege von Verstappen und 22 Jahre alt, befand sich auf dem Weg zu seiner schnellsten Runde. Doch Oliver Bearman vom Haas-Team in die Quere. Der 21-Jährige französische Fahrer blockierte Hadjar, was diesen stark verärgerte. Hadjar beschwerte sich laut, dass Bearman komplett verloren habe und verrückt spiele, während die Box kommentierte, der Haas-Fahrer habe einfach geschlafen.

Diese Kollision und die Verwendung neuer Teile haben direkte Konsequenzen für den Startplatz am Sonntag. Mehrere Fahrer müssen mit Strafen rechnen. Oliver Bearman startet vom Ende des Feldes. Auch Oscar Piastri vom McLaren, Lance Stroll und Carlos Sainz vom Williams rutschen jeweils zehn Plätze nach hinten. Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes verliert fünf Ränge. Diese Strafen werden die Aufstellung am Start drastisch verändern und die Taktik der Teams beeinflussen.