Die F1GameStation ist ein offener Linux-Handheld zum Selbstbauen. Die benötigten Baupläne und die Software sind frei verfügbar.

Die F1GameStation ist ein offener Linux-Handheld zum Selbstbauen. Für rund 25 US-Dollar vereint das Projekt einen Allwinner F1C200s, ein 4,3-Zoll-Display und ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker.

Die Baupläne und Software sind frei verfügbar, auch die erste Hardware-Revision funktioniert, benötigt aber noch kleinere Nacharbeiten. Der Entwickler Kami4ka hat mit der F1GameStation ein quelloffenes Projekt vorgestellt, mit dem sich ein eigener Gaming-Handheld zusammenbauen lässt. Optisch orientiert sich das Gerät am klassischen Riegel-Design früherer tragbarer Spielkonsolen. Zur Verwendung kommen vergleichsweise einfache Komponenten, ein eigens entworfenes Gehäuse und eine angepasste Linux-Firmware.

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Im Inneren arbeitet ein Allwinner F1C200s mit ARM926EJ-S-Prozessorkern und 64 MB RAM, die Bildausgabe übernimmt ein 4,3 Zoll großes RGB-Display mit einer Auflösung von 480 × 272 Pixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören zudem ein Steckplatz für microSD-Karten, ein Lautsprecher und ein Lithium-Ionen-Akku, der über USB-C geladen wird. Für die Bedienung stehen ein digitales Steuerkreuz, vier Aktionstasten sowie Start-, Select-, Menu- und Schultertasten bereit.

Das 186 × 80 mm große Gehäuse entsteht im 3D-Druckverfahren aus PETG, zusammengehalten wird die Konstruktion durch Schrauben, die in eingeschmolzene Gewindeeinsätze greifen.. Darin enthalten sind neben den elektronischen Komponenten auch das Display, der Akku und das benötigte Filament.

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Zudem berücksichtigt die Berechnung einen anteiligen Kostenbetrag für die Herstellung der Leiterplatten. Wer die F1GameStation nachbauen möchte, muss zunächst die speziell entwickelte vierlagige Platine fertigen lassen. Danach stehen das Bestücken der Leiterplatte, der Druck des Gehäuses und die Installation der Software an. Sämtliche erforderlichen Dateien stellt der Entwickler über das zugehörigeAls Betriebssystem verwendet der Handheld MiyooCFW 2.0, die freie Community-Firmware kommt unter anderem beim bekannten preisgünstigen Klapp-Handheld Powkiddy V90 zum Einsatz.

Für die F1GameStation wurde sie an die neue Hardware angepasst und um einen entsprechenden Display-Treiber, eine skalierte gmenu2x-Benutzeroberfläche sowie einen Cover-Flow-Launcher ergänzt. Darüber hinaus bietet das Projekt ein QEMU-Modell, über das sich dasselbe Speicherkartenabbild auf einem Mac ausführen lässt. Entwickler können die Firmware dadurch bereits ausprobieren, ohne zuvor den vollständigen Handheld zusammenbauen zu müssen. Die grundlegenden Funktionen der Hardware konnte Kami4ka nach eigenen Angaben bereits auf zwei Leiterplatten erfolgreich überprüfen.

Display und Audio-Ausgabe arbeiten bereits ebenso wie die Bedienelemente, die Akkuüberwachung und die USB-Verbindung. Ganz ohne Einschränkungen kommt die erste Revision allerdings noch nicht aus: Da den Schulter- und Menu-Tasten Pull-up-Widerstände fehlen, ist derzeit eine Umgehungslösung in der Firmware erforderlich.

Außerdem müssen die Positionierungsstifte der Trigger-Schalter vor der Montage gekürzt werden. Beide notwendigen Anpassungen sind in der Projektdokumentation festgehalten. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z.

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