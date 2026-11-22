Die Frage, wer die letzten beiden F1-WM-Runden im zweiten Haas-Renner neben Ollie Bearman bestreiten wird, ist geklärt: Der amerikanische Rennstall hat soeben Rafael Câmara für die Einsätze bestätigt.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Rafael Câmara wird auch die letzten beiden Formel-1-Rennwochenenden für das Haas-Team bestreiten. Damit verpasst der Formel-2-Meisterschaftsführende den Titelkampf in der höchsten Formelsport-Nachwuchsserie gegen Red Bull Junior Nikola Tsolov. Der Bulgare hat nun ein leichtes Spiel, er muss in den letzten vier Läufen in Katar und Abu Dhabi einen Rückstand von sieben WM-Punkten auf den Brasilianer wettmachen, dann gehört er zur erlesenen Gruppe jener Piloten, die den Formel-2-Gesamtsieg errungen haben.

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Câmara wird im zweiten Haas-Renner neben Ollie Bearman auf die Strecke gehen und weiter Erfahrungskilometer sammeln, bevor er im nächsten Jahr seine erste volle Saison in der Königsklasse bestreiten wird. Der 21-Jährige hatte schon in São Paulo und Las Vegas für den amerikanischen Rennstall Gas gegeben. Bereits im vergangenen Monat war Câmara als Nachfolger von Esteban Ocon bestätigt worden. Der in Ungnade gefallene Franzose musste sein Cockpit in Mexiko vorzeitig räumen, nachdem ein Streit mit dem Team eskalierte.

Teamchef Ayao Komatsu sagt zur Entscheidung, Câmara auch die beiden letzten WM-Runden einzusetzen: «Wir freuen uns darauf, die Saison mit Rafa abzuschliessen und ich bin glücklich, dass er jede seiner bisherigen Sessions in Brasilien und Amerika genutzt hat, um zu lernen und sich besser ins Team einzufügen. Nun können wir die Saison zusammen abschliessen, und das ist für uns alle ein Vorteil, wenn man bedenkt, wie kurz die Winterpause ausfallen wird.

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»Dass Câmara die Punkteausbeute des Haas-Teams vergrössern kann, darf angesichts seines kleinen Erfahrungsschatzes angezweifelt werden. Das lässt die Konkurrenz von Audi hoffen, den siebten WM-Rang in der Team-Wertung noch zu erobern. Die Werksmannschaft des deutschen Autobauers liegt aktuell mit 28 Punkten auf dem achten Zwischenrang, drei WM-Zähler fehlen auf das Haas-Team. Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging.

Martins Botschaft ist angekommen. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.