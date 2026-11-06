Die US-Luftfahrtbehörde FAA modernisiert ihre Systeme und beendet die Abhängigkeit von 8-Zoll-Disketten. Ein neues Display ersetzt die veraltete Technik aus den 1980er Jahren für Fluglotsen.

Die US- Bundesluftfahrtbehörde FAA hat einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung der nationalen Luftfahrtinfrastruktur eingeleitet. Die Behörde kündigt den vollständigen Austausch der veralteten Diskettenlaufwerke an, die seit Jahrzehnten in kritischen Systemen der Flugsicherung im Einsatz sind. Diese Technologie stammt ursprünglich aus den 1980er Jahren und wird durch ein hochmodernes, zentralisiertes Anzeigesystem ersetzt. Der Umstieg erfolgt am 5. November 2024 und markiert das Ende einer Ära, in der physische Datenträger wie Disketten unverzichtbar waren.

Neue Technologie ersetzt Analogdaten

Das neu eingeführte Anzeigesystem dient als direkter Ersatz für vier Vorgängermodelle aus den frühen 1980er Jahren, die noch strikt auf das Lesen von Disketten angewiesen waren. Dieses neue Interface bündelt alle relevanten Informationen auf einer einzigen, übersichtlichen Anzeige für die Fluglotsen. Die Lotsen erhalten dadurch direkten Zugriff auf Hinweise über technische Störungen, gesperrte Lufträume und aktuelle Wettermeldungen von Piloten. Diese Daten können sie sofort mit anderen Einrichtungen teilen, was die Effizienz im Kontrollzentrum signifikant steigert.

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Logistische Engpässe treiben Modernisierung

Ein wesentlicher Treiber für diese weitreichende Entscheidung ist der knapp werdende Nachschub an physischen Speichermedien. Disketten werden seit Jahren nicht mehr in großen Mengen hergestellt, was die Beschaffung zunehmend erschwert. Händler verkaufen aktuell nur noch Restbestände oder gebrauchte Disketten, was die Wartungskette unsicher macht. Dieser Mangel erhöht den Druck erheblich, auch Anlagen umzurüsten, die noch technisch einwandfrei und zuverlässig arbeiten. Die FAA möchte diese Abhängigkeit von schwer verfügbaren Medien endgültig durch digitale Lösungen ersetzen.

Wirtschaftliche Vorteile der Umstellung

Die FAA rechert damit, dass die Umstellung auf die moderne Software-Lösung der Behörde teure Reparaturen und umständliche Zwischenlösungen erspart. Die Wartung alter Hardware aus den 1980er Jahren erfordert spezialisierte Kenntnisse und teure Komponenten, die nur schwer beschaffbar sind. Durch die Konsolidierung der Informationen auf einem einzigen Display reduziert die Agentur den Verwaltungsaufwand und die Komplexität der Systeme. Diese Effizienzsteigerung ist ein zentrales Argument für die Investition in die neue Infrastruktur.

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Internationale Trends der Digitalisierung

Die US-Bundesluftfahrtbehörde ist nicht der einzige Akteur, der sich von dieser veralteten Technologie löst. In Deutschland setzte die Bundesregierung im Jahr 2024 Ersatz für 8-Zoll-Diskettenlaufwerke auf Fregatten der Brandenburg-Klasse aus. Ein neuer Speicher sollte die alten Laufwerke ersetzen, damit die übrige Messtechnik an Bord weiter funktioniert. Auch in der japanischen Verwaltung waren Disketten bei manchen Anträgen und Meldungen bis vor wenigen Jahren sogar noch vorgeschrieben, was von Wirtschaftsvertretern bei einer Sitzung zur Digitalisierung der Verwaltung im Jahr 2021 kritisiert wurde.

Politische Maßnahmen gegen Papierkrieg

Die Kritik an der Disketten-Pflicht in Japan führte zu konkreten politischen Maßnahmen. Wirtschaftsvertreter forderten, Unterlagen online einreichen zu dürfen, statt physische Datenträger abzugeben. Dementsprechend strich die japanische Regierung bis Juni 2024 ganze 1034 Vorschriften, die Disketten und ähnliche Medien vorschrieben. Diese globale Bewegung hin zur Digitalisierung unterstreicht die Notwendigkeit und den Fortschritt der aktuellen Entscheidung der US-Luftfahrtbehörde FAA. Der Übergang von analogen zu digitalen Datenflüssen ist somit ein weltweiter Trend in der kritischen Infrastruktur.