Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat aufgrund gravierender Kommunikationsstörungen in allen Flugsicherungszentren einen landesweiten Startstopp verhängt. Dies ist die dritte solche Maßnahme seid 2001. Ein Cyberangriff wiRd ausgeschlossen.

Landesweiter Flugstopp verhängt

Die US- Luftfahrt behörde FAA hat in einer unprecedenteden Maßnahme einen landesweiten Stopp aller Starts an allen US-amerikanischen Flughäfen verhängt. Dieser drastische Schritt wurde aufgrund außergewöhnlicher Umstände und schwerwiegender Sicherheitsbedenken getroffen. Das Verkehrsministerium bestätigte,dass geplante Abflüge vorerst nicht stattfinden werden. Für ankommende internationale Flüge gilt ein gesondertes Verfahren, bei dem jede Ankunft einzeln geprüft wird, um die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Die FAA erklärte, das ihre Techniker unverzüglich mit der Untersuchung der zugrunde liegenden Probleme beauftragt wurden,um die Situation so schnell wie möglich zu klären und den regulären Luftverkehr wiederherzustellen.

Als Hauptursache für den Chaos im Luftraum identifizieren die Behörden gravierende Kommunikationsstörungen. Der US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte in einer erstEn Stellungnahme, dass diese Probleme sämtliche Flugsicherungszentralen des Landes betreffen. Die betroffenen Kontrolltürme sind nicht mehr in der Lage, ihre Kommunikationsnetzwerke ordnungsgemäß mit den Piloten an Bord zu nutzen. Nach Berichten von CNN und unter Berufung auf einen Piloten mussten bereits in der Luft befindliche Maschinen teilweise auf Notfrequenzen ausweichen, um überhaupt noch Kontakt zur Flugsicherung aufnehmen zu können. Diese technische Panne hat dazu geführt, das Hunderte von Flügen gestrichen oder umgeleitet werden mussten, was zu erheblichen Verzögerungen im nationalen und internationalen Verkehr führt.

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Kein Verdacht auf Cyberangriff

Trotz der schwerwiegenden technischen Ausfälle gibt es derzeit keine Hinweise auf böswillige Absichten. heimatschutzminister Markwayne Mullin teilte am Weißen Haus mit, dass der Flugstopp primär als Vorsichtsmaßnahme verhängt wurde. Es liegt bisher kein Verdacht vor, das eine Cyberattacke oder ein krimineller Angriff die Ursache für die Kommunikationsprobleme ist. Ebenfalls das FBI geht nach vorliegenden Informationen nicht von einer terroristischen oder kriminellen Ursache aus. Dennoch war die Lage hochgradig ernst, und US-Präsident Donald Trump wurde unmittelbar über die Entwicklung der Lage informiert. die Behörden betonen, das die Sicherheit der Passagiere und der Besatzungen an oberster Stelle steht, weshalb die Entscheidung für einen kompletten Startstopp getroffen wurde, bis die Systeme wieder voll funktionsfähig sind.

Zusätzlich zu den Problemen in der Flugsicherung berichtete der nationale US-Wetterdienst NWS von landesweiten Internet- und Kommunikationsstörungen. Dies betrifft nicht nur den Luftverkehr, sondern auch den allgemeinen Zugriff auf Dienstleistungen. Nutzer des Wetterdienstes können teilweise nicht auf die Websites zugreifen oder erhalten veraltete Informationen. Techniker arbeiten daran, diese zusätzlichen technischen Hürden schnellstmöglich zu beheben. Die gleichzeitigen Ausfälle in der Flugsicherung und bei staatlichen Diensten deuten auf ein tiefgreifendes technisches Schwierigkeit in der Infrastruktur hin, das derzeit noch nicht vollständig eingegrenzt werden konnte, aber von den zuständigen Behörden mit höchster Priorität bearbeitet wird.

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Historischer Kontext und Finanzierung

Es ist erst das dritte Mal in der jüngeren Geschichte der USA, das ein solcher landesweiter Flugstopp verhängt wurde. Die letzte ähnliche Maßnahme datiert auf den Januar 2023, als ein wichtiges Computersystem der FAA eine Fehlfunktion aufwies und Inlandsflüge für weniger als zwei Stunden ausgesetzt wurden. Vor diesem Vorfall gab es einen solchen Stopp zuletzt nach den Terroranschlägen am elften September im Jahr 2001. die Wiederholung solcher Extremmaßnahmen unterstreicht die Dringlichkeit und die Schwere der aktuellen technischen Krise. die Behörden hoffen, dass die Probleme schneller gelöst werden können als in der Vergangenheit, um die erheblichen wirtschaftlichen und logistischen Folgen für Millionen von Reisenden und die Luftfahrtindustrie so gering wie möglich zu halten.

Die aktuellen Vorfälle werfen Fragen nach der Modernisierung der US-amerikanischen Infrastruktur auf. im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress bereits 12,5 Milliarden US-Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA. Dennoch traten erneut massive Probleme auf, was die Dringlichkeit der notwendigen Investitionen unterstreicht. Erst in der vorherigen Woche hatten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um zusätzliche 30,1 Milliarden Dollar ersucht, um weitere kritische Probleme in der Luftfahrtinfrastruktur anzugehen. Diese Finanzierungsanträge zeigen, das die Technologie hinter den Flugsicherungszentren längst nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht und kontinuierliche Investitionen erfordert, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Luftverkehrs im zwanzigsten Jahrhundert zu gewährleisten. Bis zu einer Lösung des aktuellen Problems bleibt der Luftraum der USA für Starts gesperrt.