Fabian Gerber erhält offizielle Doppelrolle: Cheftrainer und Geschäftsführer Sport bei Rot‑Weiß Erfurt

Der Trainer Fabian Gerber wird zum Geschäftsführer Sport ernannt, die sportliche Leitung von Rot‑Weiß Erfurt wird neu strukturiert und ein neuer Technischer Direktor eingeführt, um die Kontinuität und Professionalität des Vereins zu stärken.

Rot‑Weiß Erfurt stellt die sportliche Leitung offiziell neu auf: Der Cheftrainer Fabian Gerber , 46, übernimmt ab sofort zusätzlich das Amt des Geschäftsführers Sport. Damit wird die seit Jahren gelebte Praxis, dass Gerber nicht nur die Mannschaft an der Seitenlinie führt, sondern bereits maßgeblich die sportliche Ausrichtung des Traditionsvereins bestimmt, nach außen sicht­bar.

Der Schritt unterstreicht die langfristige Strategie des Vereins, die internen Verantwortlichkeiten klar zu strukturieren und gleichzeitig die Kontinuität zu bewahren, die in den vergangenen Jahren zum sportlichen Aufschwung beigetragen hat. Gerber ist seit August 2021 Cheftrainer der ersten Mannschaft und hat in dieser Zeit weit mehr als nur das Training übernommen. Er war federführend bei der Kaderplanung, bei Transferverhandlungen, bei der Aus­arbeitung der sportlichen Gesamtstrategie und bei Personalentscheidungen.

Laut Geschäftsführer Franz Gerber, der zudem Vater des Trainers ist, sei die Doppel­funktion des 46‑jährigen man­nig­fach bereits seit über vier Jahren de‑ facto umgesetzt, jedoch bisher nicht offiziell bescheinigt worden. Die Prokura, die Gerber seit einigen Jahren für die RWE GmbH besitzt, gibt ihm die notwendige Handlungs­freiheit, um Entscheidungen im Bereich Sport schnell und autonom zu treffen.

Beispiele für erfolgreiche Transfers, die unter seiner Leitung zustande kamen - darunter Ugondu, Fabinski, Nkoa und Maluze - belegen, dass die sportliche Arbeit des Trainers bereits Früchte getragen hat. Im Zuge der Neustrukturierung wird zudem der bisherige Torwarttrainer zum Technischen Direktor befördert. In dieser neuen Rolle soll er stärker in die sportlich‑administrativen Prozesse eingebunden werden, insbesondere in die Vertrags‑ und Transferangelegenheiten. Die Führungsspitze der Fußball‑GmbH bleibt unverändert: Franz Gerber bleibt Präsident und kümmert sich um sämtliche Belange des Vereins.

Das Ziel der strukturellen Anpassungen ist, die bereits bestehenden Verantwortlichkeiten offiziell zu verankern und den Verein für die kommenden Jahre organisatorisch zu stabilisieren. Damit stellt Rot‑Weiß Erfurt klar, dass es auf Kontinuität und professionelle Strukturen im sportlichen Bereich setzt, um langfristig erfolgreich zu sein





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