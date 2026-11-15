Fabian Gerber verlässt RWE Erfurt vor Topspiel für UEFA-Pro-Lizenz

Cheftrainer Fabian Gerber von Rot-Weiß Erfurt reist zur UEFA-Pro-Lizenz nach Litauen. Die Mannschaft bereitet sich unter Co-Trainern auf das Duell mit Altglienicke vor.

Für den FC Rot-Weiß Erfurt beginnt die Vorbereitung auf das kommende Topspiel gegen Altglienicke unter besonderen Umständen, da Cheftrainer Fabian Gerber ab Montag für einen Lehrgang in Litauen fehlt. Der Trainerwechsel findet in einer kritischen Phase der Saison statt, da Gerber die höchste Trainerlizenz in Europa erwerben möchte, was kurzfristig zu einer personellen Lücke im Trainerstab führt. Die Terminierung des Lehrgangs überschneidet sich zeitlich mit der Vorbereitungsphase auf das bedeutende Ligaspiel.

UEFA-Pro-Lizenz Lehrgang in Litauen startet

Fabian Gerber reist am kommenden Montag nach Litauen, um dort den intensiven Lehrgang für den Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz zu beginnen. Diese Zertifizierung stellt den logischen und notwendigen nächsten Karriereschritt für den erfahrenen Trainer dar, der seine Qualifikationen auf das höchste europäische Niveau heben will. Gerber selbst beschreibt die Situation als ärgerlich, da er erst am Freitag, wenige Tage vor dem Spiel gegen Altglienicke, wieder im Team sein wird. Er betont jedoch, dass solche Terminierungen zum Berufsbild gehören und sich nicht nach persönlichen Wünschen richten lassen. Für die kommenden 18 Monate wird Gerber alle zwei Monate für solche Lehrgänge von der täglichen Arbeit abweichen müssen, was eine langfristige Umstrukturierung der Vorbereitungsprozesse erfordert.

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Co-Trainer übernehmen Verantwortung und Struktur

Um die sportliche Kontinuität trotz der Abwesenheit des Cheftrainers zu gewährleisten, setzt Fabian Gerber strikt auf die etablierten Strukturen und das Vertrauen in sein Co-Trainer-Team. Die Assistenten übernehmen die volle Verantwortung für die täglichen Trainingseinheiten und koordinieren die Abläufe im Vorfeld jedes Spiels genau wie gewohnt. Gerber hält über telefonische Kanäle engen Kontakt zu seinem Stab, um alle taktischen und organisatorischen Details vorab zu besprechen und abzustimmen. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Spieler keine Unterschiede in der Vorbereitung bemerken und sich auf das Spiel konzentrieren können, obwohl der Cheftrainer nicht vor Ort anwesend ist.

Auswärtssieg bei Empor Walschleben beweist Kaderbreite

Die sportliche Stärke und die Tiefenstaffelung der Mannschaft haben sich bereits am vergangenen Samstag im Viertelfinale des Landespokals bewährt, als Rot-Weiß Erfurt mit einem überzeugenden 11:0-Sieg (Halbzeitstand 4:0) beim FC Empor Walschleben das Halbfinale erreichte. In diesem Spiel nutzte Fabian Gerber die Gelegenheit für einen umfassenden Härtetest, indem er die gesamte Elf durch ротировте und elf neue Akteure auf das Feld schickte. Die Rotation war komplett, da die meisten Stammspieler in der Liga meist auf der Bank saßen und nun die Chance bekamen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Ersatzmannschaft dankte das enorme Vertrauen des Trainers mit einer spielfreudigen und dominierenden Leistung, die die Tiefe des Kaders eindrucksvoll demonstrierte.

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Gigantisches Zuschauerinteresse und Fans am Waldrand

Das Pokalspiel zog auch bei dörflichen Verhältnissen ein außerordentlich großes Interesse auf sich, als 2500 Zuschauer den kleinen Sportplatz in Walschleben besuchten. Der Andrang war so massiv, dass die Kapazitäten des Platzes überschritten wurden und zahlreiche Fans sich sogar auf dem Wall an der Bundesstraße einquartieren mussten, um das Schützenfest und das Spiel zu verfolgen. Diese hohe Zuschauerzahl unterstreicht die große Bedeutung des Vereins für die Region und die Popularität der Mannschaft. Es war ein klarer Beweis dafür, dass Rot-Weiß Erfurt nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich eine massive Strahlkraft ausübt, die über den normalen Ligabetrieb hinausgeht.

Strategischer Fokus auf das Duell mit Altglienicke

Alle bisherigen Erfolge und die aktuelle Vorbereitung münden nun in die entscheidende Phase vor dem Topspiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin, bekannt als Altglienicke. Fabian Gerber verlässt seine Mannschaft mit einem guten Gefühl, da die sportliche Basis durch den Pokalsieg und die intensive Rotation gestärkt wurde. Die Kombination aus erfahrenem Co-Trainer-Stab und motivierten Spielern, die sich durch die jüngsten Leistungen bestätigt haben, bietet die beste Voraussetzung für den kommenden Test. Die Struktur der Vorbereitung bleibt trotz der Abwesenheit des Chefs stabil, was die Professionalität des gesamten Umfelds von Rot-Weiß Erfurt widerspiegelt.