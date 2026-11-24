Fabian Giessmann führt die FIBA 3x3 Weltrangliste an. Bonn gewinnt das Finale in Bahrain gegen Frankfurt. Neuer Rekord im Finale.

Der deutsche Basketball-Spieler Fabian Giessmann hat mit einem historischen Triumph bei der FIBA 3x3 World Tour in Bahrain die Spitze der globalen Rangliste erobert. Der 21-jährige Forward etablierte sich damit nicht nur als neuer Anführer der Weltspitze, sondern sorgte auch dafür, dass sein Verein Baskets Bonn den Titel bei einem hochkarätigen Turnier in Manama gewann. Dieser Erfolg markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Karriere des jungen Athleten und festigt die Dominanz des deutschen Kaders im internationalen 3x3-Basketball. Der entscheidende Moment ereignete sich im rein deutschen Endspiel, in dem sich Baskets Bonn mit einem knappen 21:19-Sieg gegen die Skyliners Frankfurt durchsetzte. Giessmann präsentierte sich dabei als entscheidender Faktor und verwandelte den siegbringenden Wurf, der den Wettkampf für Bonn entschied. Mit einer Gesamtleistung von 17 Punkten in diesem Finalduell stellte er gleichzeitig einen neuen Bestwert für ein World-Tour-Finale auf und unterstrich damit seine aktuelle Spielstärke eindrucksvoll.

Gleichsetzung mit dem wertvollsten Spieler

Die individuellen Verdienste von Fabian Giessmann wurden durch die Auszeichnung als wertvollster Spieler des Turniers (MVP) honoriert. Diese Ehrung ging Hand in Hand mit dem vierten Saisontitel für Baskets Bonn und dem direkten Sprung auf Platz eins der offiziellen FIBA-Weltrangliste. Mit dieser Platzierung hat sich der bisherige Konkurrentkreis an der Spitze der Sportdisziplin grundlegend verändert und der deutsche Sportler hat eine neue Ära der Dominanz eingeläutet.

Also read Bayerns Digitalminister Fabian Mehring soll neuer Freie-Wähler-Chef werden

In der aktuellen Punkteverwertung des Weltverbands FIBA führt Giessmann mit exakt 998.501 Punkten die Tabelle an. Er distanziert damit klar den Serben Strahinja Stojacic, der auf 976.967 Punkte kommt, sowie den Niederländer Worthy de Jong, der 967.674 Punkte sammelte. Diese präzise Punktzahl belegt die Lücke zwischen dem deutschen Spitzenreiter und seiner unmittelbaren Verfolgungsschar in der aktuellen Wettkampfsaison eindeutig und zeigt die Überlegenheit des 21-Jährigen auf.

Advertisement

Dominanz über dem Ring und Teamstärke

Die Stärke des deutschen Kaders zeigt sich nicht nur an Giessmann, sondern auch an der engen Verbundenheit der Teamkollegen. Rang fünf der Weltrangliste wird derzeit von seinem Mitspieler Denzel Agyeman besetzt, was die tief verwurzelte Struktur und Qualität im Bonner Aufgebot unterstreicht. Diese kollektive Stärke basierte bereits im Juni auf einer gemeinsamen Silbermedaille für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Warschau, an der auch Kevin Bryant und Niklas Kropp beteiligt waren.

Giessmanns spezielle Fähigkeiten über dem Ring machen ihn zu einer einzigartigen Bedrohung für die gegnerischen Teams. Er führt die gesamte Liga aktuell sowohl bei den Dunks mit 46 Erfolgen als auch bei den Blocks mit 30 gelungenen Aktionen an. Diese statistische Überlegenheit in defensiven und aggressiven Spielsituationen trägt maßgeblich zu seinem Status als jüngster Nummer-eins-Spieler in der Geschichte der World Tour bei.