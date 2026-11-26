Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Persönlichkeiten ausgezeichnet.

Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Persönlichkeiten ausgezeichnet.

Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Am Donnerstagabend fand die Aufnahmefeier in Frankfurt statt.

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"Die Aufnahme in die Hall of Fame bedeutet mir sehr viel. Als Sportler ist das die höchste Anerkennung, die du in Deutschland bekommen kannst", sagte Hambüchen dem hr-sport.