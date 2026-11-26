Fabian Hambüchen in Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen
Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Persönlichkeiten ausgezeichnet.
Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Persönlichkeiten ausgezeichnet.
Große Ehrung für Fabian Hambüchen: Der Turn-Olympiasieger ist nun Teil der Hall of Fame des deutschen Sports. Am Donnerstagabend fand die Aufnahmefeier in Frankfurt statt.
"Die Aufnahme in die Hall of Fame bedeutet mir sehr viel. Als Sportler ist das die höchste Anerkennung, die du in Deutschland bekommen kannst", sagte Hambüchen dem hr-sport.
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