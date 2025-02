Fabian Hambüchen: Vom Turnfloh zum TV-Star

Fabian Hambüchen, der ehemalige Olympiasieger am Reck, ist seit seiner aktiven Karriere als Sportler ein gesuchter Gast in TV-Formaten. Wir werfen einen Blick zurück auf seine sportliche Karriere und berichten über seine Zeit als Ehemann und TV-Moderator.

Fabian Hambüchen, 2004 mit 16 Jahren bei den Olympischen Spielen in Athen bekannt, feierte 2016 in Rio de Janeiro mit dem Olympiasieg am Reck seinen größten sportlichen Erfolg. Der ehemalige Kunstturner ist seitdem regelmäßig in TV-Formaten zu sehen. Hambüchen, der aus einer sportbegeisterten Familie stammt, entdeckte seine Leidenschaft für das Turnen bereits im Alter von drei Jahren.

Nach zahlreichen Titeln, darunter der Titel des deutschen Sportlers des Jahres 2007 und 2016, beendete er 2016 seine aktive Karriere. 2020 schloss er sein Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln ab und lernte im selben Jahr seine spätere Ehefrau Viktoria 'Vicky' Feldbusch kennen. Das Paar heiratete 2022 und ist seitdem glücklich zusammen. Hambüchen ist auch als TV-Moderator und -Experte tätig, u.a. bei Eurosport und Sat.1.





