Fabian Hürzeler offenbart, wie Brighton & Hove Albion mit Mentalität und Press-Baiting die Premier League überrascht und Top-Teams wie Arsenal schlägt.

Der deutsche Trainer Fabian Hürzeler revolutioniert die taktische Landschaft der Premier League. Mit Brighton & Hove Albion erkämpft sich der 33-Jährige Platz zwei in der Tabelle und besiegte in der laufenden Saison bereits den amtierenden Meister Arsenal mit 3:0 sowie Manchester City mit 1:0. Diese Erfolge positionieren den ehemaligen FC St. Pauli-Coach als eine der spannendsten Figuren im englischen Fußball und ziehen die Aufmerksamkeit großer Klubs wie Manchester United auf sich.

Toni Blooms Philosophie ohne Tabellendruck

Die Führung von Brighton & Hove Albion folgt einem klaren Konzept, das Ergebnisse von der persönlichen Entwicklung trennt. Der Vereinsbesitzer Toni Bloom lebt diese Philosophie vor, indem er sich in seinen geschäftlichen Bereichen frei von unmittelbaren Resultaten macht und stattdessen Lösungen sucht, um die eigene Performance ständig zu verbessern. Fabian Hürzeler übernimmt diese Haltung als Vorbild für seinen Kader und sein Stab.

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Anstatt die Tabelle in der Kabine zur Motivation aufzuhängen, konzentriert sich das Team auf die Kontrolle dessen, was sie selbst bewirken können. Ziel ist es, ein inneres Limit zu jagen und nicht externalen Faktoren zu folgen. Diese Ausrichtung soll verhindern, dass Erfolge in Selbstgefälligkeit oder Rückschläge in Depressivität umschlagen.

Die blaue Linie gegen emotionale Schwankungen

Zentrale Säule des Erfolgs ist die sogenannte "Blue Line". Sie dient als stabilisierendes Element, das berechenbares Verhalten innerhalb der Mannschaft fördert und schützt. Diese Linie verhindert, dass Entscheidungen oder die Stimmungslage unter dem Einfluss von Emotionen leiden, welche oft durch kurzfristige Spielresultate ausgelöst werden.

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Im Trainingsgebäude sorgen rationale Prozesse dafür, dass Dynamik und eine anhaltende Aufbruchsstimmung erzeugt werden. Diese strukturelle Stabilität ermöglicht es dem Team, unabhängig vom aktuellen Tabellenstand fokussiert zu bleiben. Die Philosophie zielt darauf ab, einen konstanten Standard zu etablieren, der sich nicht von äußeren Faktoren abhängig macht.

Verbindungen über den Rasen hinaus stärken

Neben der taktischen Disziplin pflegt Fabian Hürzeler eine starke menschliche Kultur, die auf intensiven "Connections" basiert. Ähnlich wie der Begriff "Bayern Familie" im deutschen Fußball, lebt Brighton die Vorstellung einer engen Gemeinschaft, die über die reine Arbeit hinausgeht. Zeit außerhalb des Rasens wird gezielt investiert, um den Kader als Menschen besser kennenzulernen.

Bei Spieltagen in Manchester verbrachte die Mannschaft die freien Tage in der Stadt und aß gemeinsam, um den Zusammenhalt zu festigen. Auch Freizeitaktivitäten wie das Spielen von "Lawn Bowls", einem Gras-Boccia-Äquivalent, sowie regelmäßige Grillabende mit den Familien der Spieler sind fester Bestandteil des Programms. Diese sozialen Bindungen schaffen das Fundament für die innere Stärke der Mannschaft.

Visionsgetriebener Kampf gegen den etablierten Block

Die Mannschaft verfolgt die Vision des "To challenge the establishment". Damit soll der etablierte Block der sogenannten "Big Six" herausgefordert werden, zu dem Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea und Tottenham zählen. Trotz großen Respekts vor den Namen dieser Vereine akzeptiert Fabian Hürzeler nicht die automatische Unterlegenheit.

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Die Erfahrung zeigt, dass das Schlagen von Top-Kluben wie Arsenal oder Manchester City nicht ausreicht, um langfristig zu bestehen. Stattdessen ist Konstanz über die gesamte Saison hinweg erforderlich. Das Team muss nicht nur in direkten Duellen punkten, sondern auch gegen vermeintlich kleinere Gegner konsequent performen, um den Status als echte Konkurrenz zu festigen.

Taktik Press-Baiting: Drücken zum Torschießen

Ein taktisches Alleinstellungsmerkmal ist der Begriff "Press-Baiting". Dabei erkennt man im Ballbesitz viele Räume und manipuliert den Gegner gezielt, um ihn zu locken. Das Ziel ist es, spezifische Räume zu öffnen und dann aggressiv zu attackieren. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf dem Ballgewinn, sondern auf der Schaffung von Torschussmöglichkeiten.

Das Mindset des Teams lautet: "We press to score". Fabian Hürzeler definiert das Pressing als Werkzeug, um direkt Tore zu erzielen, statt es nur als defensive Maßnahme zu begreifen. Diese offensive Ausrichtung im hohen Druck unterscheidet Brighton & Hove Albion von vielen anderen Teams in der Premier League und trägt maßgeblich zu den herausragenden Ergebnissen bei.