Fabian Reese kehrt am Samstag erstmals mit Wolfsburg nach Berlin zurück

Fabian Reese verzichtet nach Informationen von BILD auf eine Verabschiedung bei Hertha. Der Flügelstürmer wechselte im Sommer für 8 Mio. Euro zu Wolfsburg.

Fabian Reese (28) kehrt am Samstag um 20.30 Uhr erstmals als Spieler seines neuen Klubs Wolfsburg nach Berlin zurück. Der frühere Flügelstürmer von Hertha trifft beim Spitzenspiel auf den Verein, für den er drei Jahre lang der absolute Fan-Liebling war.

Reese hatte sich in dieser Zeit mit spektakulären Dribblings und vielen Toren in die Herzen der Hertha-Fans gespielt. Er erwiderte die Zuneigung mit deutlichen Worten: Der Verein sei ihm extrem ans Herz gewachsen, und gemeinsam mit Mannschaft und Anhängern wolle er noch viel erreichen.

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Warum Fabian Reese Hertha nach drei Jahren verlässt

Fabian Reese verließ Hertha, weil der Flügelstürmer nach drei gescheiterten Aufstiegsversuchen keine weitere Saison in der zweiten Liga mit dem Klub erleben wollte. Im Sommer wechselte er für 8 Mio. Euro nach Wolfsburg.

Die Ablösesumme von 8 Mio. Euro markiert den Abschluss einer Zeit, in der Reese mit seinen Leistungen auf dem Platz für Aufsehen sorgte. Der Wechsel zeigt zugleich, wie hoch der Wert des Angreifers für andere Vereine eingeschätzt wurde.

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Hertha hat es sich zur Tradition gemacht, seine Spieler gebührend zu verabschieden. Ex-Kapitän Toni Leistner (36) erhielt beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison einen würdigen Abschied.

Hertha plant Abschied, Reese lehnt ihn ab

Reese lehnt eine Verabschiedung beim Spiel gegen Wolfsburg nach BILD-Informationen ab. Der Flügelstürmer wird also nicht offiziell gewürdigt und steht für ein Abschiedsfoto mit den Hertha-Verantwortlichen nicht bereit.

Der Klub hatte eine ähnliche Zeremonie auch für Reese vorgesehen. Der Spieler entschied sich jedoch anders und will sich komplett auf das bevorstehende Spiel konzentrieren.

Ein Beispiel für die Praxis der Verabschiedung liefert der Fall von Leon Jensen (29). Beim Spiel gegen Bielefeld vor zwei Wochen bekam der aussortierte Jensen ein Abschiedsfoto, für das er mürrisch mit CEO Peter Görlich (59) und Sportdirektor Benjamin Weber (46) posierte.

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Fan-Reaktionen und ein späterer Abschied

Reese befürchtet nach Angaben aus dem Bericht möglicherweise ein Pfeifkonzert der enttäuschten Hertha-Fans. Diese Sorge begründet seine Zurückhaltung vor der Partie in Berlin.

Die Situation ist nach Darstellung von BILD aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Nach Einschätzung des Berichts werden sich Hertha und Reese mit hoher Wahrscheinlichkeit noch auf einen Abschied verständigen, auch wenn der Zeitpunkt offen bleibt.