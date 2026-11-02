Fabian Reese kehrt zu Hertha BSC zurück Fan-Hass erwartet den Wolfsburg-Star

Fabian Reese spielt am Samstag für Wolfsburg gegen Hertha BSC. Der Wechsel kostete 8 Millionen Euro. Fans reagieren heftig. Teamkollegen stehen hinter ihm.

Am kommenden Samstagabend kehrt der 28-jährige Offensiv-Star Fabian Reese mit seinem Verein VfL Wolfsburg zu Hertha BSC Berlin zurück. Das Spitzenspiel zwischen dem Ersten und dem Dritten der Liga beginnt um 20:30 Uhr. Für den Stürmer steht zu erwarten, dass er auf die sogenannte Fan-Hölle trifft, da er in der Hauptstadt unverdrossen als Feindbild Nummer eins gilt. Sportdirektor Pirmin Schwegler, 39, bestätigt, dass die Fanszene nicht zu umgehen ist, man sich jedoch professionell auf die Situation einstellen werde.

Millionen-Transfer löst Wut bei Hertha-Fans aus

Reeses Wechsel im Sommer kostete die Niedersachsen achte Millionen Euro und festigte seine Position als Hauptverursacher der negativen Stimmung. Seitdem muss er sich regelmäßig Dauerpfiffen bei Partien gegenübersehen, bei denen er nicht für Hertha spielt. Diese körperliche Konfrontation im Stadion wird ergänzt durch massive Beschimpfungen in sozialen Netzwerken und sogar auf der Straße. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde der Spieler plötzlich zum Symbol für den Verkauf der Fußballkultur, wobei Kritik an seiner angeblichen Geldgier und fehlenden Vereinsliebe laut wurde.

Also read Hertha BSC zurück in der Gewinnzone - Schulden bleiben hoch

Vereinliche Einheit schützt den Angreifer

Um Fabian Reese vor dem erwarteten Fan-Hass zu schützen, haben seine Mitspieler im Kader von Wolfsburg zugesagt, ihm so gut wie möglich beizustehen. Der Verein charakterisiert sich als familiärer Klub, der emotionalen Rückhalt bieten möchte. Sollte der Spieler schlechte Energien aus der Außenwelt wahrnehmen, sollen die Teamkollegen ihn in der Kabine aufmuntern und unterstützen, so wie es eine Familie tun würde. Diese Solidarität ist ein zentraler Aspekt der Vorbereitung auf das anstehende Top-Spiel.

Kapitän Maximilian Arnold übernimmt Verantwortung

Auch VfL-Kapitän Maximilian Arnold, 32 Jahre alt, steht voll und ganz hinter seinem Teamkollegen. Der erfahrene Mittelfeldspieler weiß, was auf Fabian zukommt, und betont, dass die Mannschaft als Einheit auftreten wird. Arnold hofft darauf, dass sich viele neutrale oder wölfische Fans hinter dem Rücken des Stürmers scharen. Diese kollektive Stärke soll helfen, die isolierende Wirkung der gegnerischenfans zu durchbrechen und die Konzentration auf das Spiel zu lenken.

Advertisement

Leistungsstarke Vorbereitung auf das Spitzenspiel

Wolfsburg hat einen klaren strategischen Grund, einen Fabian Reese in Top-Form zu benötigen. Aktuell besteht ein Rückstand von neun Punkten auf Hertha BSC, was die Bedeutung jedes einzelnen Punktes dramatisch steigert. Bislang liefert der Angreifer verlässlich ab und trägt erheblich zur Offensive bei. Mit zwölf Torbeteiligungen in zehn Zweitliga-Partien präsentiert er eine herausragende Saison, die ihn zu einer unverzichtbaren Größe im Aufgebot macht.

Qualität und Teamgeist als entscheidende Faktoren

Die Bedeutung seiner individuellen Leistung wird durch die Worte von Kapitän Arnold unterstrichen, der klarstellt, dass man bei Fabian die hohe Qualität erkenne. Es sei stets ein Vorteil, einen solchen Spieler im Kader zu haben, der entscheidende Beiträge leistet. Die Kombination aus seiner technischen Klasse und der Unterstützung durch das gesamte Team um Sportdirektor Schwegler und den Kapitän bildet die Grundlage, um dem Druck standzuhalten und die wichtigen Punkte in Berlin zu holen.