Fabian Reese erzielte den Siegtreffer gegen Holstein Kiel. Der 28-Jährige kritisiert die wachsende Unkultur im Stadion und appelliert an Eltern und Fans.

Der 28-jährige Profi fußball er Fabian Reese hat beim Heimsieg seines Vereins gegen die Jugendmannschaft von Holstein Kiel mit einem direkten Eckball zum 3:0-Schlussstand getroffen. Dieses spezifische Spielereignis diente nicht nur dem sportlichen Erfolg, sondern auch als symbolischer Abschluss eines persönlichen Projekts. Reese erfüllte damit einen Wunsch an seine Großmutter, die am kommenden Montag 93 Jahre alt wird, und beendete zudem eine lange Tradition der Bingo-Karten-Wettbewerbe unter den Mitspielern.

Der entscheidende Eckball-Treffer gegen Holstein Kiel

Die entscheidende Aktion ereignete sich in der Partie, die Reese und sein Team klar für sich entscheiden konnten. Besonders bemerkenswert war die Motivation hinter dem Treffer, da sie familiärer Natur war. Reeses 89-jähriger Großvater und seine Oma, die sich noch einige Zeit im Stadion aufhielt, hatten ihm zuvor mitgeteilt, dass sie sich sehr ein Tor von ihm wünschen würden, falls sie das Spiel live erleben könnten. Diese familiäre Verpflichtung trieb den Angreifer dazu an, sich mit besonderem Ehrgeiz für das Tor zu bemühen, was ihm mit dem direkten Eckball letztlich auch gelang.

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Der Treffer erwies sich als mehr als nur ein sportlicher Punktgewinn im Ligabetrieb. Reese erklärte später in einem Gespräch mit der Medienlandschaft, dass ein Treffer aus einem Eckball fest auf seiner persönlichen Bingo-Karte verzeichnet war. Durch den erfolgreichen Versuch gegen Holstein Kiel wurde dieser Eintrag endgültig abgehakt. Damit schloss er eine Phase der spielerischen Konkurrenz mit seinen Teamkollegen ab, die seit Beginn der Saison oder der entsprechenden Spielzeit bestand.

Kritik an wachsender Unkultur und Fehlern der Eltern

Über die sportlichen Erfolge hinaus muss sich Fabian Reese regelmäßig der negativen Aufmerksamkeit seitens der Fanscharen stellen. Auch bei dem erwähnten Sieg gegen seinen ehemaligen Jugendverein Holstein Kiel blieben vereinzelte Pfiffe nicht aus. Reese gab an, diese Reaktion zwar minimal wahrgenommen zu haben, doch sei sie für ihn beflügelnd gewesen. In der Vergangenheit habe sich die Situation jedoch anders dargestellt, da die dauerhaften Pfeifgeräusche ihn emotional stark getroffen hätten.

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Die Belastung beschränkt sich nicht nur auf die Stadionatmosphäre während der Spiele. Der 28-Jährige berichtet zudem von Beschimpfungen, die er sowohl im digitalen Raum im Internet als auch in der physischen Realität auf der Straße erfährt. Als Televisionär hat Reese eine beunruhigende Entwicklung bei der Art und Weise des Publikumsverhaltens festgestellt, die er kürzlich selbst beobachtet hat. Dabei sah er bei einem Spiel in der 2. Bundesliga am vergangenen Freitagabend einen Jungen unter zehn Jahren, der dem Spieler, der den Eckball ausführte, den doppelten Mittelfinger zeigte.

Appell an Erziehungsberechtigte und Vorbildfunktion der Profis

Diese Beobachtung veranlasste Reese zu einer öffentlichen Frage an die Gesellschaft und insbesondere an die Eltern. Er kritisierte das Fehlen einer korrekten Erziehung im öffentlichen Raum und fragte sich, wo die Erwachsenen sind, die dem Kind sagen, dass solches Verhalten nicht akzeptabel ist. Als Vorbild für die erwachsene Generation und als Ansprechpartner für die junge Generation betonte er seine Verantwortung. Er argumentierte, dass Profis den jungen Fans wichtige soziale Normen und einen bestimmten Knigge für das Stadionverhalton mitgeben müssten.

Sein Cheftrainer Tobi Strobl, der 39 Jahre alt ist, untermauerte diese Position ebenfalls in öffentlichen statements. Strobl griff den Appell an die Erziehungsberechtigten auf, ihre Kinder aufmerksam zu begleiten. Er merkte an, dass bereits Kinder mit solch inadäquatem Verhalten beginnen. Beide, der Spieler und der Trainer, hoben hervor, dass sie in der Verantwortung stehen, als gutes Vorbild voranzugehen und der Gesellschaft ein positives Beispiel für Respekt und Sportlichkeit zu geben.