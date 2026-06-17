Fabian Reese wechselt nach Wolfsburg - ein Schlüsseltransfer für die Bundesliga‑Ambitionen

Der Offensivspieler Fabian Reese verlässt Hertha BSC und unterschreibt bis 2030 beim VfL Wolfsburg. Der 24‑jährige Kieler spricht über seine Entscheidung, während Wolfsburg seine Offensivkraft mit weiteren Neuzugängen stärkt.

Der überraschende Transfer von Fabian Reese vom Berliner Klub Hertha BSC zum VfL Wolfsburg hat in der deutschen Fußballszene für rege Diskussionen gesorgt. Der 24‑jährige Offensivspieler aus Kiel, der in den vergangenen drei Spielzeiten in der 2.

Bundesliga 91 Pflichtspiele für die Hertha bestritten hat, erzielte dabei 35 Tore und lieferte 31 Vorlagen. In seiner letzten Saison stand er sogar als Mannschaftskapitän an der Seitenlinie und war einer der wichtigsten Führungskräfte im Team. Seine Leistungen blieben nicht unbeobachtet, und Wolfsburg - ein etablierter Bundesliga‑Aufsteiger, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich in die Spitzengruppe gekämpft hat - zeigte starkes Interesse an dem jungen Offensivakteur.

Laut Medienberichten einigte man sich auf eine Ablösesumme von etwa acht Millionen Euro, und der 31‑jährige Sportdirektor des VfL, Pirmin Schwegler, betonte, dass Reese nicht nur durch seine Offensivqualitäten, sondern auch durch seine Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und mentale Robustheit zu den Schlüsselspielern des Kaders werden soll. Der Vertrag, der bis 2030 läuft, unterstreicht die langfristige Planung des Wolfsburger Managements, das mit dem Transfer ein klares Signal senden möchte, dass es künftig um Titelkämpfe in der Bundesliga sowie um Europapokalteilnahmen geht.

Reese selbst äußerte sich nach der Unterzeichnung zum ersten Mal öffentlich zu seinem Schritt. Er erklärte, dass die Entscheidung nicht leichtgefallen sei, da er tiefe Verbundenheit zu Hertha BSC und zu den Fans habe. Dennoch habe er die Art und Weise, wie Wolfsburg um ihn gekämpft habe, als große Wertschätzung empfunden. Das Gefühl, dass dieser Wechsel der richtige Schritt für seine weitere Karriere sei, habe ihn glücklich gemacht.

"Die Unterstützung des gesamten Vereins, die Gespräche mit dem Trainerstab und das klare Bild, das mir präsentiert wurde, haben mir gezeigt, dass ich hier nicht nur ein weiteres Gespann, sondern ein zentrales Baustein für die zukünftige Spielphilosophie sein kann", sagte Reese in einem Interview. Zusätzlich betonte er, dass er sich darauf freue, mit den neuen Teamkollegen, darunter dem jungen Stürmer Fraser Hornby vom SV Darmstadt und dem Offensivspieler Elvis Rexhbecaj, zusammenzuarbeiten, und dass er die Herausforderung, im höheren Niveau der Bundesliga zu spielen, als Ansporn sehe.

Der Transfer von Reese ist zudem ein strategisches Signal für den Trainerstab um Tobias Strobl, der bereits vor der Saison von SC Verl zum Wolfsburger Trainerteam gestoßen ist. Gemeinsam sollen sie ein dynamisches, offensives Konzept umsetzen, das sowohl junge Talente als auch erfahrene Profis integriert. Der VfL Wolfsburg hat in den letzten Transferperioden bereits mehrere gezielte Neuzugänge getätigt, um die Breite des Kaders zu erhöhen und gleichzeitig die Konkurrenzfähigkeit im Mittelfeld zu stärken.

Mit dem Einstieg von Reese, Hornby und Rexhbecaj wird die Offensivabteilung weiter diversifiziert und erhält zusätzliche Optionen im Sturm, sodass das Team flexibel zwischen verschiedenen Formationen wechseln kann. Experten gehen davon aus, dass Reese' Vielseitigkeit - er kann sowohl als rechter Flügelspieler als auch als zentraler Angreifer eingesetzt werden - das taktische Repertoire von Wolfsburg erheblich erweitert und die Gefahr für gegnerische Abwehrreihen erhöht.

Die Fans dürfen also in der kommenden Saison mit spannenden Offensivaktionen und möglicherweise einer erhöhten Torquote rechnen, während der Klub seine Ambitionen, wieder bei den Top‑Vier mitzuspielen, konsequent verfolgt





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