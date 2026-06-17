Fabian Reese wechselt zum VfL Wolfsburg - Hertha BSC erhält finanzielle Rettung

Hertha-Kapitän Fabian Reese geht nach Wolfsburg. Der Transfer bringt dem finanziell angeschlagenen Bundesliga-Absteiger eine Ablöse von acht bis neun Millionen Euro und spart zukünftig sein Topgehalt. Reese realisiert seinen Bundesliga-Traum.

Die Bundesliga-Saison ist gerade zu Ende gegangen, da steht bereits der nächste spektakuläre Transfer in der 2. Bundesliga bevor. Wie exklusiv von BILD erfahren wurde, wird Hertha BSC Kapitän Fabian Reese , 28 Jahre alt, wechseln.

Der Transfer zum VfL Wolfsburg ist sowohl für den Spieler als auch für den krisenbehafteten Hauptstadtclub vorläufig die beste Lösung. Fünf Tage nach den ersten Informationen wird der größte Transfer der 2. Liga der letzten Jahre über die Bühne gehen. Reese reist bereits am Mittwochmorgen aus seiner Heimatstadt Kiel, wo er Urlaub macht, zum Medizincheck nach Wolfsburg.

Nach erfolgreichem Check und finalen Vertragsdetails soll der Wechsel im Laufe des Tages offiziell verkündet werden. Reese, der in der abgelaufenen Zweitligasaison als bester Spieler ausgezeichnet wurde, unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis 2030. Der 29-Jährige erhält ein deutlich verbessertes Gehalt im Vergleich zu seinen 1,8 Millionen Euro brutto pro Jahr in Berlin und sichert sich zudem eine stattliche Ablösesumme. Hertha BSC kassiert voraussichtlich acht bis neun Millionen Euro für die Dienste ihres langjährigen Kapitäns und Leistungsträgers.

Fabian Reese kam vor drei Jahren von Holstein Kiel zu Hertha BSC und entwickelte sich schnell zum unumstrittenen Aushängeschild des Vereins. In 91 Ligaspielen für die Berliner erzielte er 35 Tore und bereitete weitere 31 Treffer vor. Trotz schwerer Rückschläge wie einer Corona-Erkrankung, die eine Herzmuskelentzündung nach sich zog, sowie einer Syndesmose-Operation am Knöchel, kämpfte er sich immer wieder zurück und wurde zum Symbol für Widerstandsfähigkeit und Identifikation.

Seine Treue zum Verein, obwohl andere Klubs Interesse zeigten, machte ihn zur wahren Hertha-Legende. Nun endet diese Ära abrupt. Nach drei vergeblichen Anläufen, mit Hertha den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen, wird Reese seinen Traum von der Bundesliga ausgerechnet beim VfL Wolfsburg verwirklichen, einem direkten Konkurrenten im Oberhaus. Für Hertha BSC ist dieser Transfer nicht nur sportlich, sondern vor allem finanziell existenziell.

Der Hauptstadtklub ächzt unter einer hohen Schuldenlast und steht ohne diesen Transfereinnahmen vor dem finanziellen Kollaps. Die Vereinsführung hat den Wechsel daher aktiv vorangrieben und hinter den Kulissen unterstützt. Die acht bis neun Millionen Euro Ablöse sind für einen nahezu 29-jährigen Spieler mit einem Marktwert von etwa fünf Millionen Euro ein außergewöhnlich hoher Preis, der sich durch die lange Vertragslaufzeit bis 2030 und Reeses Topform erklärt.

Zudem spart Hertha in Zukunft sein hohes Gehalt, was die finanziellen Mittel erheblich entlastet. Für die aufgebrachten Fans ist dieser Verlust schmerzhaft, der Hoffnungsträger für den Bundesliga-Aufstieg ist weg. Gleichzeitig bedeutet dieses Geschäft aber die wirtschaftliche Rettung des Vereins in der 2. Bundesliga und schafft die Grundlage für einen geordneten Neuanfang.

Reese hingegen geht es vor allem um die sportliche Perspektive und die Erfüllung seines Bundesliga-Traums, das er ab sofort in Wolfsburg verfolgen wird





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