Fabian Reeses Rückkehr nach Berlin: Drohungen, Hass und die wahren Gründe des Wechsels

Fabian Reese kehrt mit massiven Drohungen ins Berliner Olympiastadion zurück. Ein Überblick über die Hintergründe des Wechsels von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg und die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen.

Die Rückkehr von Fabian Reese (28) ins Berliner Olympiastadion am Samstagabend steht im Schatten massiver Konflikte. Der Angreifer, der im Sommer von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg wechselte, erwartet laute Pfiffe und Beleidigungen. Die Sicherheitslage ist so angespannt, dass ein aufgerüstetes Ordnungsdienst-Team speziell für die Gäste-Fans und deren Angehörige bereitsteht. Reese ist für einen Teil der Berliner Anhängerschaft längst zu einer echten Hassfigur avanciert.

Massive Drohungen gegen Fabian Reese

Seit dem Beginn der neuen Saison erhalten Fabian Reese und seine Verlobte Johanna Hass über verschiedene digitale Kanäle aggressive Nachrichten. Diese Kommunikation beinhaltet auch konkrete und schwere Drohungen gegen beide Personen. Als Reaktion auf diese Situation hat der Stürmer seinen Instagram-Kanal vorübergehend deaktiviert. Zudem hat er eine Pause bei allen öffentlichen Interviews eingelegt, um die mediale Aufmerksamkeit und den damit verbundenen Druck zu reduzieren.

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Die Anfeindungen haben sich in der zweiten Liga stark ausgebreitet. Fans bezeichnen Reese als Verräter und unterstellen ihm, er habe seinen Wechsel nur wegen des Geldes getätigt. Als vermeintliches Symbol für einen bloßen Fußball-Söldner wurde er in den letzten Wochen selbst bei Partien gegen Wolfsburg von unbeteiligten Zuschauern ausgepfiffen. Selbst während des DFB-Pokalspiels der ersten Runde gegen Altglienicke musste sich der Angreifer von Kindern beschimpfen lassen, die noch nicht einmal zehn Jahre alt waren.

Finanznot als Hauptgrund für den Abschied

Die wahren Beweggründe für den Transfer nach Niedersachsen waren anders gelagert, als die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt. Laut Informationen von SPORT BILD wurde Hertha BSC bereits vor Saisonende empfohlen, den Spieler zu verkaufen. Der ausschlaggebende Faktor war ein dringender finanzieller Bedarf des Bundesligisten. Die Berliner waren gezwungen, bis Ende Juni Ablösesummen in Höhe von 15 Millionen Euro zu generieren.

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Bisher wurde nur Kennet Eichhorn (17) für knapp neun Millionen Euro an Bayer Leverkusen verkauft. Da die Verhandlungen mit anderen potenziellen Abgängern ins Stocken gerieten, wurde der Verkauf von Reese beschleunigt. Die Dringlichkeit zeigte sich daran, dass Hertha BSC nicht auf die Zahlung der vertraglich fixierten Ausstiegsklausel in Höhe von 12,5 Millionen Euro bestand. Stattdessen wurden die Konditionen frei verhandelt.

Hertha-Boss Dr. Peter Görlich erklärte im September, man habe Reese nicht für jede Summe gehen lassen wollen. Gleichzeitig betonte er, dass sich im Sommer eine Möglichkeit ergeben habe, den Vertrag zu beenden. Die erzielte Summe sei adäquat im Verhältnis zur Wertigkeit des Spielers gewesen. Der VfL Wolfsburg bot zunächst eine Fixsumme von sechs Millionen Euro plus einen Nachschlag bei Aufstieg, Hertha forderte jedoch acht Millionen Euro auf einen Schlag.

Karrierehöhepunkte und private Konsequenzen

Trotz der negativen Begleitung bleibt Reese sportlich erfolgreich. Er wurde zum besten Zweitliga-Spieler der vergangenen vier Jahre gewählt und verzeichnete in dieser Zeit 46 Tore und 45 Vorlagen. Im September schloss er sich dem VfL Wolfsburg an, obwohl der Klub nicht das höchste Gehalt bot. Entscheidend für die Entscheidung waren die Nähe zur Familie und der Verlobten sowie die klare Zusage, sofortiger Leistungsträger zu sein.

Die emotionale Belastung durch den Wechsel ist für den Angreifer extrem hoch. Als Matchwinner und Fan-Liebling bei Hertha BSC hatten ihm Anhänger vor seiner Wohnung gefeiert. Er konnte in der 3,9-Millionen-Einwohner-Metropole kaum einen Schritt unbehelligt unternehmen. Das Privatleben schrumpfte dabei nahezu auf null zusammen, was ihn zur Aufgabe seiner Berliner Wohnung zwang.

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Sicherheit und Vorbereitung auf das Derby

Reese hat sich auf die bevorstehende Partie intensiv vorbereitet. Er rechnet mit einer noch höheren Dezibel-Rate an Pfiffen und Beleidigungen. Gegen Osnabrück zeigte er kürzlich mit einer Geste, die Ohren zuhalten, dass viel über ihn gesprochen wird. Er kritisiert, dass wenig Hintergrund-Informationen vorhanden seien, aber viele Urteile gefällt würden. Er fühlt sich für Umstände verurteilt, die er nicht beeinflussen kann.

Trotz der Hassnachrichten und Drohungen, die auch konkret das kommende Spiel betreffen, bleibt Reese ruhig. Er bedauert die Situation sehr. Vor seinem Auftritt im Mai 2025 hatte er im Olympiastadion seine Vertragsverlängerung bis 2030 bekannt gegeben. Aktuell betont er seine positive Einstellung zum Spiel und seine gute Zeit in Berlin. Die Vereine Hertha BSC und VfL Wolfsburg sind über die Bedrohungen informiert und tauschen sich zu den Sicherheitsmaßnahmen aus.