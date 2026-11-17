Der Autor Fabian Wollgast präsentiert seine Gedichte als schnelle, moderne Inhalte für den Alltag. Sein nächster Auftritt findet am 21. November auf einem Friedhof in Spandau statt.

Fabian Wollgast widerlegt das Vorurteil, dass Lyrik ein aussterbendes Nischenphänomen ist, indem er seine Texte direkt in den Alltag der Menschen bringt. Der Kommunikationsberater und Journalist aus Marzahn-Hellersdorf nutzt öffentliche Räume wie Friedhöfe, um seine Gedichte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit diesem unconventional Ansatz demonstriert er, dass gebundene Sprache in der digitalen Ära durchaus relevant und ansprechend sein kann.

Lyrik als snackbarer Content für die moderne Zeit

Wollgast betrachtet seine Kurzgedichte als perfekte Antwort auf die fragmentierten Lesegewohnheiten der heutigen Gesellschaft. In seinem Ansatz vergleicht er seine Texte mit schnell konsumierbaren Inhalten, die den Nerv der zeitgenössischen Mediennutzung treffen. Er argumentiert, dass Menschen heutzutage primär im öffentlichen Nahverkehr oder in Wartezimmern lesen, wo nur kurze Momente zur Verfügung stehen. Ein Gedicht, das in wenigen Sekunden erfasst ist, aber emotional lange nachhallt, erfüllt diesen Bedarf besser als ein langer Roman.

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Diese Philosophie steht im direkten Widerspruch zur traditionellen Vorstellung von Literatur als elitäres Kunstwerk. Wollgast lehnt die Idee ab, dass Poesie nur in intellektuellen Elfenbeintürmen ihren Platz haben sollte. Stattdessen strebt er nach einem schnörkellosen Zugang, der jedem offensteht. In einer Welt, die sich rasant dreht, bietet diese Kunstform friedvolle Momente, die nahtlos in einen hektischen Alltag integriert werden können.

Der Weg vom verdeckten Schreibwettbewerb zur öffentlichen Lesung

Der literarische Werdegang des Autors war alles andere als linear. In seinen Schulfachleistungskursen beschäftigte er sich zwar mit Gedichten, doch sein Hauptantrieb war oft die Abneigung gegen anspruchsvolle Klassiker wie Goethes Faust. Stattdessen schätzte er kurze Werke wie Büchners Woyzeck, weil sie handfest und kompakt waren. Seine damalige Deutschlehrerin hat ihn jedoch entscheidend zum Schreiben motiviert, auch wenn er ihr später zugab, dass dies nicht seine primäre Motivation war.

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Für mehr als ein Jahrzehnt schrieb Wollgast ausschließlich im Geheimen. Seine Texte waren reine Selbstgespräche, die er nicht einmal seiner Frau oder engen Freunden zeigte. Eine starke Scham hinderte ihn daran, seine Kreativität mit der Welt zu teilen. Erst der Tod seiner Großmutter im Jahr 2025 erhöhte die Intensität seines Schreibens so stark, dass er nach einem Ventil suchte. Einen Flyer der Senatsverwaltung zum Tag des Friedhofs bot ihm die Chance auf einen Schreibwettbewerb.

Inhaltliche Schwerpunkte zwischen Alltag und Digitalisierung

Wollgasts Werke entfernen sich bewusst vom typischen Klischee trauriger Friedhofsliteratur. Seine Texte behandeln große Gefühle, kleine Alltagsbeobachtungen und gesellschaftliche Themen wie Digitalisierung und Erschöpfung. In seinem Gedicht Datenvolumen verbraucht beschreibt er etwa das Ende einer digitalen Verbindung: Die Akkus sind geladen, die Verbindung ist weg. Diese Mischung aus Ironie und Empathie macht seine Arbeit für ein modernes Publikum verständlich.

Auch über sein aktuelles Buch Ich könnt Romane schreiben Lyrisch gut drauf durch den Alltag vermittelt er diesen dualen Charakter. Es schwingt eine Mischung aus Zynismus und Leidenschaft durch, wenn er feststellt: Der König ist Tod, es lebe der Clown! Einen weiteren Einblick in seine Arbeit bietet sein Instagram-Kanal, auf dem er teilweise auch im Berliner Dialekt dichtet. Er nutzt diese modernen Kanäle, um Literatur aus der Nische in den öffentlichen Diskurs zu holen.

Auftritt in der Friedhofskapelle In den Kisseln

Trotz seiner Kritik an reinen Wettbewerbsformaten für Kunst findet Wollgast nun seinen Weg zurück zu den Friedhöfen. Diesmal liest er am Samstag, 21. November, um 15 Uhr in der Friedhofskapelle In den Kisseln in Spandau. Der Einlass beginnt bereits um 14.30 Uhr. Dieser Termin markiert einen besonderen Moment in seiner Laufbahn, da er ironischerweise genau an einem Ort auftritt, wo seine literarische öffentliche Karriere durch den erwähnten Wettbewerb seinen Anfang nahm.

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Dieser Auftritt demonstriert Wollgasts Strategie, Literatur an Orten zu platzieren, die nicht typischerweise mit Poesieassoziert werden. Durch die Wahl von Friedhöfen als Leseeorte schafft er einen Raum der Ruhe und Reflexion, der zur Natur der Kurzgedichte passt. Für Interessierte ist dies eine direkte Gelegenheit, die These zu erleben, dass Lyrik in ihrer kurzen Form genau den Bedarf an friedvollen Momenten in der modernen Zeit erfüllt.