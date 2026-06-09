Fabians Mutter Dorina L. verfolgt den weiteren Verlauf des Prozesses, Matthias R. glaubt an die Unschuld seiner Geliebten, Kfz-Mechatroniker soll Aussagen zur Beziehung der Angeklagten und Geschädigten machen können.

Fabians Mutter Dorina L. wird am zehnten Prozessstag wieder anwesend sein, nachdem sie bei einem vorherigen Termin weinend verließ den Gerichtssaal. Sie verfolgt den weiteren Verlauf des Prozesses und möchte wissen, was zwischen Fabians Vater und der Angeklagten Gina H. läuft. Gina H. soll ihren Sohn getötet haben, nachdem sie sich von Matthias R. getrennt hatte und eifersüchtig war. Ein Kfz-Mechatroniker aus der Umgebung, ein Bekannter von Gina H., soll Aussagen zur Beziehung der Angeklagten zum Geschädigten und dessen Vater machen können. Matthias R. hatte sich kurz vor dem Verschwinden seines Sohnes von Gina H. getrennt, aber acht Wochen später waren beide wieder ein Paar. Die Polizei hörte ihr Handy ab und gab am vergangenen Prozesstag bereits zwei Telefonate ab, in denen Gina H. über gestippte Handys sprach und von der Schuld für Fabians Tod sprach. Ein Kriminaloberkommissar wird Details zur Handyauswertung schildern. Fragen sind, warum Matthias R. an die Unschuld seiner Geliebten glaubt, obwohl die Beweise gegen Gina H. erdrückend sind.

Fabian s Mutter Dorina L. wird am zehnten Prozess stag wieder anwesend sein, nachdem sie bei einem vorherigen Termin weinend verließ den Gericht ssaal. Sie verfolgt den weiteren Verlauf des Prozess es und möchte wissen, was zwischen Fabian s Vater und der Angeklagten Gina H. läuft.

Gina H. soll ihren Sohn getötet haben, nachdem sie sich von Matthias R. getrennt hatte und eifersüchtig war. Ein Kfz-Mechatroniker aus der Umgebung, ein Bekannter von Gina H., soll Aussagen zur Beziehung der Angeklagten zum Geschädigten und dessen Vater machen können. Matthias R. hatte sich kurz vor dem Verschwinden seines Sohnes von Gina H. getrennt, aber acht Wochen später waren beide wieder ein Paar.

Die Polizei hörte ihr Handy ab und gab am vergangenen Prozesstag bereits zwei Telefonate ab, in denen Gina H. über gestippte Handys sprach und von der Schuld für Fabians Tod sprach. Ein Kriminaloberkommissar wird Details zur Handyauswertung schildern. Fragen sind, warum Matthias R. an die Unschuld seiner Geliebten glaubt, obwohl die Beweise gegen Gina H. erdrückend sind





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