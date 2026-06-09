Fabio Chiarodia: Neuer Stammspieler der Azzurri - Gefahr eines ablösefreien Abgangs für Gladbach

Der 21‑jährige Innenverteidiger Fabio Chiarodia hat sich in den Testspielen Italiens etabliert und erhält nun einen Stammplatz in der Nationalmannschaft. Der kommende Sommer könnte für Borussia Gladbach jedoch riskant werden, da sein Vertrag erst 2027 endet und ein möglicher Transfer ohne Ablösesumme droht.

Die junge Generation der italienischen Nationalmannschaft hat mit dem 21‑jährigen Innenverteidiger Fabio Chiarodia einen überraschenden Hoffnungsträger gefunden. Nach einer enttäuschenden Qualifikationsphase, in der das Azzurri‑Team die Play‑offs gegen Bosnien‑Herzegowina verpasste, hat der Trainerstab beschlossen, beim Neustart auf den talentierten Verteidiger vom VfL Borussia Gladbach zu setzen.

Chiarodia, der bisher bei seinem Klub nur sporadisch zum Einsatz kam, verbrachte in den vergangenen Testspielen gegen Luxemburg und Griechenland jeweils die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In beiden Begegnungen trug er maßgeblich zum 1:0‑Sieg Italiens bei und zeigte ein überzeugendes Zusammenspiel, das sowohl defensiv als auch im Aufbauspiel überzeugte.

Unter Interims‑Coach Silvio Baldini, der nach seiner Zeit bei der U21‑Mannschaft zurückkehrt, bewies der Oldenburger seine Vielseitigkeit - er kann sowohl als klassischer Innenverteidiger als auch als linker Außenverteidiger agieren und verfügt über ein gutes Passspiel, das die Moderne des italienischen Systems unterstützt. Doch der Aufstieg in die Azzurri kann für Gladbach auch erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Der aktuelle Vertrag von Chiarodia läuft erst 2027 aus und eine Vertragsverlängerung ist bislang nicht in Sicht.

Angesichts der wachsenden Wertschätzung im Nationalteam steigt das Interesse anderer europäischer Vereine, die nach links‑starken Verteidigern suchen, die sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar sind. Der Marktwert des 21‑Jährigen, der derzeit bei rund drei Millionen Euro liegt, könnte beim nächsten Update erheblich steigen, wenn er seine Position in der Nationalmannschaft weiter festigt.

In der kommenden Transferperiode besteht die Gefahr, dass Gladbach den Spieler ohne Ablösesumme verliert - ein Szenario, das nach den jüngsten Abgängen von Stars wie Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Matthias Ginter, die den Klub ablösefrei verlassen haben, besonders brisant erscheint. In der Vereinskarriere von Chiarodia zeigt sich ein wechselhaftes Bild.

In seiner Debütsaison 2023/24 absolvierte er sieben Einsätze, im folgenden Jahr waren es bereits 16, zuletzt unter Trainer Eugen Polanski wurden ihm 15 Spiele zugetragen, wovon nur acht in der Startelf stattfanden. Die unklare Rolle im Gladbacher Kader hat seine Entwicklung bislang gehemmt und lässt vermuten, dass ein möglicher Wechsel ins Ausland nicht nur eine sportliche, sondern auch eine finanzielle Entlastung für den Klub bedeuten könnte.

Gleichzeitig könnte ein größerer Mitsprachebereich im Nationalteam den Spieler dazu bewegen, selbst nach einem neuen Vertrag zu verlangen, um seine wachsende Bekanntheit zu nutzen. Für Borussia Gladbach steht damit die strategische Frage im Raum: Sollten sie versuchen, den jungen Verteidiger an sich zu binden und ein langfristiges Angebot zu unterbreiten, oder riskieren sie, ihn im Sommer ablösefrei zu verlieren und damit einen finanziellen Fehlkauf zu begehen?

Die nächsten Monate werden zeigen, welche Entscheidung das Management trifft und wie sich Chiarodias Karriere weiterentwickelt





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