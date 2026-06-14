Fabio Chiarodia verlängert vorzeitig bei Borussia Mönchengladbach

Der italienische Nationalspieler Fabio Chiarodia hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert. Im Interview spricht er über seine Motivation, die Vertragsverlängerung und seine Debüts in der italienischen Nationalmannschaft.

Am Freitag hatte Gladbach den Vertrag von Fabio Chiarodia vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert. Der Hintergrund ist, dass Borussia Mönchengladbach mit dieser Maßnahme Planungssicherheit gewinnt, denn der ursprüngliche Vertrag des Youngsters wäre 2027 ausgelaufen.

Durch die Verlängerung muss der Verein den Spieler nicht in diesem Sommer verkaufen, um einen ablösefreien Weggang zu verhindern. Zudem erhält der frisch gebackene italienische A-Nationalspieler für sein Bekenntnis zum Verein eine angemessene Gehaltserhöhung. Im Interview mit dem vereinseigenen Fohlen-TV sprach Chiarodia über seine Vertragsverlängerung und die aktuellen Ereignisse in seiner Karriere. Er betonte, dass es ihm sehr gut gehe, sowohl wegen der Vertragsverlängerung als auch wegen seiner ersten Länderspiele für Italien.

Es sei eine sehr besondere Woche für ihn, und er freue sich extrem darüber sowie darauf, nun Urlaub machen zu dürfen. Den Fohlen-Anhängern gab der Verteidiger ein Vollgas-Versprechen für die neue Saison: Er werde immer 100 Prozent geben, täglich an sein Maximum kommen und hoffe auf mehr Spielzeit, um bessere Leistungen zu zeigen. Es sei eine Ehre, für Borussia spielen zu dürfen. Als zusätzliche Motivation dient ihm der Umstand, dass er nun italienischer Nationalspieler ist.

Mit Top-Leistungen im Verein möchte er sicherstellen, dass er auch weiterhin nominiert wird. Chiarodia beschrieb seine Italien-Premiere als emotionales Erlebnis: Es sei extrem schön, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, und die ersten A-Länderspiele seien noch einmal besonders. Er sei unfassbar stolz darauf und werde diese Erfahrung nie vergessen. Die Nachricht unterstreicht die langfristige Perspektive, die Gladbach mit dem talentierten Abwehrspieler verfolgt, und zeigt die Bedeutung seiner internationalen Erfahrung für seine weitere Entwicklung beim Bundesligisten





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