Fabio de Pasquale: Sex trotz Penisverlängerungs-OP - Das Verbotene lockte

Reality-Star Fabio de Pasquale gesteht, dass er nach seiner Penisverlängerungs-OP das ärztliche Sexverbot gebrochen hat. Trotz heftiger Schmerzen bereut er nichts.

Der Reality-Star Fabio de Pasquale, bekannt aus Formaten wie The 50 und Temptation Island , hat kürzlich ein Geständnis abgelegt, das für Aufsehen sorgt. Der 31-jährige Bodybuilder und Fitness-Coach hatte sich Anfang Februar einer Penisverlängerung soperation unterzogen, um von 15 auf 20 Zentimeter im erigierten Zustand zu kommen.

Der behandelnde Chirurg Dr. Christoph Jethon legte ihm nach dem Eingriff strikte sechswöchige Enthaltsamkeit auf, um die Heilung der Wunden zu gewährleisten. Doch Fabio konnte der Versuchung nicht widerstehen: Bereits nach zwei Wochen hatte er mit seiner Freundin Lisa (30) Geschlechtsverkehr. Gegenüber BILD gestand er: Es ist einfach passiert, es ging nicht anders. Aber ich kann nur allen Leuten sagen: Macht das nicht nach!

Ich hatte danach wirklich heftige Schmerzen. Er hatte Glück im Unglück, dass die frischen Operationsnarben nicht wieder aufgerissen sind, doch die Schmerzen waren intensiv. Der TV-Star machte seine OP Anfang März öffentlich und sprach offen über seine Beweggründe. Ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, an mir herunterzuschauen, sagte der Darmstädter.

Aber als ich das Riesending dann gesehen habe, war ich begeistert. Sein Ziel war es, von 15 auf 20 Zentimeter zu kommen. Der Chirurg Dr. Christoph Jethon führte die OP durch und lieferte fast das gewünschte Ergebnis: Wir sind bei 18 Zentimetern, die wir durch die OP geschafft haben, sagte Dr. Jethon. Ich bin zufrieden, wir haben viel rausgeholt!

Wenn Fabio seinen Penis weiter pflege und sein Streckgerät regelmäßig benutze, könnte er sein Ziel auch noch vollständig erreichen. Fabio gab zu, die ärztlichen Anweisungen zwar gelesen, aber nicht alle befolgt zu haben. Das sah aus wie eine Ikea-Anleitung, sagte er. Aber manche Sachen habe ich dann doch vergessen - zum Beispiel, die Narbe täglich zu kneten.

Und eben die Sache mit dem Sexverbot. Seine Freundin Lisa zeigte sich gelassen. Wegen mir hätte er das nicht machen müssen, sagte sie BILD. Ich habe mich erst gefragt, wie er darauf kommt, dass das nötig sein könnte.

Ich habe es aber dann ernst genommen, weil er mir gesagt hat, dass er psychisch darunter leidet. Die Operation und das anschließende Geständnis haben in den sozialen Medien eine Welle der Diskussion ausgelöst. Viele Follower zeigen Verständnis für Fabios Verhalten, während andere die Risiken betonen. Der Fall zeigt, wie sehr Schönheitsideale und Selbstwahrnehmung auch bei Männern eine Rolle spielen.

Fabio scheint mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, auch wenn er die Regeln gebrochen hat. Die Ärzte warnen jedoch eindringlich davor, die Heilungsphase zu verkürzen, da schwerwiegende Komplikationen drohen. Fabios Erfahrung dient als Mahnung, dass medizinische Ratschläge ernst genommen werden sollten, auch wenn die Versuchung groß ist. Der Reality-Star plant, in Zukunft vorsichtiger zu sein und die Anweisungen seines Arztes genau zu befolgen.

Vielleicht kann er dann sein Ziel von 20 Zentimetern doch noch erreichen, ohne sich weiter in Gefahr zu bringen





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