Nürnbergs Kapitän Fabio Gruber spielte kurz vor der WM in einem Testspiel der peruanischen Nationalmannschaft gegen Spanien. Trotz einer 1:3-Niederlage konnte Gruber überzeugen und zeigte, dass sein Einfluss in der Nationalmannschaft immer größer wird.

Nürnbergs Kapitän Fabio Gruber (23) stand kurz vor der am Donnerstag beginnenden WM in einem Testspiel der peruanischen Nationalmannschaft gegen Spanien auf dem Platz. Dies war wohl bisher der Höhepunkt seiner Karriere.

Trotz einer 1:3-Niederlage konnten Grubers peruanische Teamkollegen (die bei der WM nicht dabei sind) gut mithalten, auch wenn Spanien, der große Titelfavorit, auf die beiden Superstars Nico Williams (23) und Lamine Yamal (18) verzichten musste. Mikel Oyarzabal (29) und Pedri (23) trafen für die Spanier, hinzu kam ein Eigentor des peruanischen Torhüters Pedro Gallese (36).

Für den FCN-Abwehrchef Gruber war das Spiel jedoch bemerkenswert, denn er war einer von nur drei peruanischen Spielern, die die gesamte Spielzeit auf dem Platz standen. Dies zeigt, dass Grubers Einfluss in der Nationalmannschaft immer größer wird. Der FCN-Profi, der erst im März für das Heimatland seiner Mutter debütierte, gibt auch international schon den umsichtigen Abwehrchef. Kürzlich schwärmte Perus Nationaltorwart Gallese in den Medien: "Sein Auftreten gefällt mir sehr.

Er hat nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch eine starke Persönlichkeit.

" Genau diese Eigenschaften schätzt man auch beim 1. FC Nürnberg so sehr an Gruber





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