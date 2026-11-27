Ohne die Lichtgestalt Marc Marquez braucht die MotoGP 2027 eine neue Galionsfigur. Ex-Weltmeister Fabio Quartararo will im Honda-Werksteam und mit neuem Motorrad eine tragende Rolle spielen.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.verpasste Fabio Quartararo am Freitag in Valencia den direkten Einzug ins Qualifying 2, war damit aber wieder einmal bester Yamaha-Fahrer.

Über seinen Tag verlor der Franzose nur zwei Sätze, dann sprach er in kleiner Journalistenrunde über den.

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«Nach seinem Titelgewinn gab er einige Kommentare ab, die in mir das Gefühl weckten – aber man kann nie wissen. Ich habe eine gute Beziehung zu Marc, er war der Schnellste im Regen, bei Mischbedingungen, im Trockenen und wenn es windete. Über ihn kann ich nur Gutes sagen, er ist sehr clever. » Und fügte grinsend hinzu: «Alle von uns sind glücklich, dass der Schnellste nächstes Jahr daheimbleibt.