Fabio Silva rettet Dortmund vor Real Betis

Dortdoms 2:1-Sieg gegen Real Betis: Fabio Silva glänzt als Spieler des Spiels. Randal Guirassy verletzt, Kovac optimistisch.

Fabio Silva führte Borussia Dortmund im Champions-League-Gruppenspiel gegen Real Betis mit einem Treffer und einer Vorlage zum wichtigen 2:1-Sieg. Der 24-jährige Portugiese krönte seine beeindruckende Entwicklung in der Königsklasse mit einer Schlüsselrolle, während der Konkurrent Randal Guirassy bereits nach 34 Minuten verletzt das Feld verlassen musste.

Silva glänzt als Spielentscheider

Die besondere Geschichte hinter seinem Glanz-Auftritt ist bemerkenswert: Ausgerechnet Gegner Betis war im Sommer einer der Klubs, die sehr intensiv an Silva baggert hatten. Bis kurz vor Transferschluss hatte ein Abschied des Stürmers aus Dortmund im Raum gestanden. Silva galt als designierter Dauer-Reservist bereits als großer BVB-Verlierer.

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Doch der Lockenkopf überzeugte alle vom Gegenteil. Erst der starke Saison-Start, dann sein Treffer zum wichtigen 2:2 im Top-Spiel beim FC Bayern, und jetzt krönte er sich ausgerechnet gegen Betis zum Spielentscheider. Spieler des Spiels war für ihn Trainer Niko Kovac, denn er hat ein Tor und einen Assist erzielt.

Versicherung für das Liga-Spiel am Samstag

Zum bisherigen Stand erklärte Trainer Niko Kovac (55): Er hat seine Oberschenkel gespürt. Ich glaube, es ist jetzt nichts kaputt. Das ist mein erster Gedanke, oder mein Gefühl. Wir werden jetzt die Untersuchungen abwarten, und dann schauen wir mal, ob er am Wochenende dabei sein kann oder ob er noch länger Pause braucht.

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Dortdomd zittert vor dem kommenden Liga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky, Live-Ticker bei BILD.de) also weiter um Guirassy. Kann sich auf Silva als Vertreter aber verlassen. Konkurrent Guirassy ist einer seiner besten Kumpels, beide harmonieren auf dem Feld stark. Silva hat nach der Guirassy-Verletzung aber auch erneut bewiesen, dass er alleine den Unterschied ausmachen kann.

Ricken lobt Silva als Vorbild

BVB-Sport-Boss Lars Ricken (50) über Silva: Er war sehr umtriebig als alleiniger Neuner und hat das Tor geschossen. Das wollen wir von Dortmund-Spielern sehen: Wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft dann dagegen anzukämpfen, aufstehen, Tore schießen, der Mannschaft helfen.

Ricken hob hervor: Das zeigt er wirklich in einer beeindruckenden Art und Weise.