Darya Strelnikova spricht nach dem Wiedersehen mit ihrem Ex Fabio Knez bei 'Eating with my Ex VIP' nun offen über ihren Liebeskummer.

. Anlass für ihre ehrlichen Worte sind die Reaktionen auf das Wiedersehen der beiden in der Paramount+-Show "". Dort standen die einstigen Verlobten erstmals seit dem Ende ihrer Beziehung wieder gemeinsam vor der Kamera.

In ihrernun die Frage, wie man eine so tiefe Enttäuschung nach einer gescheiterten Beziehung überwinden könne. Besonders die Enttäuschung und das Gefühl, Vertrauen verloren zu haben, hätten sie nach der intensiven Zeit beschäftigt.

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"Mir persönlich hat ein Coaching mit therapeutischer Begleitung sowohl vor als auch nach der Trennung extrem geholfen, vieles aufzuarbeiten und zu reflektieren"einem Video deutlich, das bereits rund ein Jahr alt ist. Darin ist die Influencerin weinend und sichtlich aufgelöst zu sehen. Inzwischen liegt diese schwere Zeit jedoch hinter ihr: In den vergangenen Monaten habe sie vieles loslassen und wieder zu sich selbst finden können. Die Erinnerungen an den Schmerz seien aber keineswegs verschwunden.