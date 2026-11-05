Facundo Medina im BVL-Interview: Von Villa Fiorito zum Anführer in Leverkusen

Facundo Medina spricht über seinen Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen, die WM-Erfahrung mit Messi und die Emotionen gegen Marseille. Ein Einblick in die Karriere des Abwehrstars.

Facundo Medina hat seine Zeit bei Bayer 04 Leverkusen bereits jetzt geprägt und sich als zentraler Anker in der Defensive etabliert. Der 27-jährige argentinische Abwehrstar überzeugte bereits in der Vorsaison und festigte seine Position im Kader der Werkself. Im exklusiven Gespräch beleuchtet Medina seine persönliche Entwicklung, die emotionalen Höhen und Tiefen auf dem Fußballfeld sowie die Gründe für den strategischen Wechsel von Olympique Marseille nach Deutschland.

Wechsel von Marseille nach Leverkusen

Medina verließ den französischen Klub Olympique Marseille nach sechs Jahren und schloss sich Bayer 04 Leverkusen an. Der Defensivspieler gab zu, vor dem Umzug große Respekt vor dem Verlassen seiner gewohnten Umgebung in Frankreich zu haben. Die lange Zeit im französischen Fußball führte bei ihm zu einer gewissen Scheu, die lokale Kultur und das Land erneut hinter sich zu lassen. Trotz dieser Bedenken verlief die Einarbeitungszeit in der Bundesliga überraschend schnell und positiv.

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Schnelle soziale Bindungen zu den Kollegen und dem Umfeld halfen Medina, sich in Deutschland sehr schnell wohlzufühlen. Der argentinische Nationalspieler hob besonders den Unterschied im Mannschaftsgefühl zwischen der Ligue 1 und der Bundesliga hervor. Während das körperliche Niveau der Spiele in beiden Ligen ähnlich sei, mache sich bei Bayer 04 Leverkusen eine stärkere Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen bemerkbar. Dieses Gefühl der Verbundenheit ist für Medina eine essentielle Voraussetzung, um auf dem Platz Höchstleistung zu zeigen.

Weg aus der Armut und Hilfe von Lionel Messi

Die Kindheit von Facundo Medina im argentinischen Armenviertel Villa Fiorito war von harter Arbeit und prekären Verhältnissen geprägt. Als sogenannter Cartonero sammelte er zusammen mit seiner ganzen Familie Papier und Müll, um das tägliche Brot zu verdienen. Seine Mutter Monica leistete einen entscheidenden Schritt für seine sportliche Zukunft, indem sie ihm mit 14 Jahren einen Platz im Internat des Traditionsvereins River Plate verschaffte. Dieses Ziel war nicht selbstverständlich, da die Einrichtung primär Jugendliche aus entfernten Provinzen aufnahm, nicht jedoch solche aus der näheren Umgebung.

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Der Umzug war für den jungen Medina notwendig geworden, um ihn vor Gewalt zu schützen. Auf dem Heimweg nach dem Training wurde er wiederholt überfallen und ausgeraubt. Die Entscheidung der Mutter, den Weg ins Internat zu ebnen, war somit ein Schutzmechanismus in einer unsicheren Nachbarschaft. Medina erinnert sich an diese Zeit mit großer Dankbarkeit, da sie den Grundstein für seine professionelle Laufbahn legte. Heute steht er als etabrierter Profi da, dessen Wurzeln in der harten Realität von Villa Fiorito liegen.

Emotionen bei der Weltmeisterschaft und Messi

Facundo Medina war während der Fifa-Weltmeisterschaft ein fester Bestandteil der argentinischen Nationalmannschaft. Er bestritt fünf Turniereinsätze und war Teil des Kaders, der das Finale erreichte. Im Halbfinale gegen England kam er jedoch nicht zum Einsatz. Die Situation, nicht selbst spielen zu können, erlebte er als besonders intensiv. Die emotionale Distanz zu den Geschehnissen auf dem Feld führte zu einem anderen Gefühlserleben als im direkten Einsatz. Als sein Team den Siegtor zum 2:1 erzielte, gehörte Medina zu den ekstatischsten Jubelern am Rand.

Die Beziehung zu Lionel Messi ist für Medina mehr als nur Freundschaft im Verein. Messi gilt ihm als Vorbild, das trotz weltweiter Bedeutung bescheiden und zurückhaltend geblieben ist. Diesem Respekt kommt Medina bei, da Messi in seiner Heimat unter enormem Druck stand und früher oft kritisiert wurde, bevor die großen Titel in den letzten acht Jahren kamen. Die emotionale Last für die Spieler und deren Familien war durch die intensive Berichterstattung in der argentinischen Presse oft sehr hoch. Medinas Tränen beim Abschiedsspiel Messis zeugen von der tiefen Verbundenheit im Team.

Auswirkungen auf das Finale und Zukunft bei Leverkusen

Die mentale Erschöpfung nach dem Sieg gegen England scheint die Vorbereitung auf das Finale gegen Spanien beeinflusst zu haben. Medina bestätigte, dass das Team nach dem Halbfinale total ausgelaugt war. Hinzu kam, dass im Vergleich zur Vorrunde gegen Ägypten, wo man nach Rückstand noch gewann, die Erholungszeit vor dem Endspiel um einen Tag verkürzt war. Das Spiel fand unter extremen Bedingungen um 15 Uhr bei 40 Grad Celsius statt, was die physische Belastung weiter erhöhte.

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Medina wird Bayer 04 Leverkusen in der Europa League vertreten, wo der Klub auf seinen Ex-Club Olympique Marseille trifft. Die Auslosung für dieses Duell zog bei dem Spieler keine negativen Gefühle hervor. Er betrachtet die Begegnung als natürliche Folge des Fußballsports. Olympique Marseille wird von Medina als großartiger Klub mit einer reichen Geschichte gewürdigt. Die ehemalige Mannschaft zeigt sich jedoch durch die Verärgerung über Medinas Wechsel motiviert, ihn nun im Trikot des Gegners schlagen zu wollen.