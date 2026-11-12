Fahndung: Europol sucht Pflegerin Cristina Burlacu wegen Raub und versuchten Mordes

Europol listet die moldauische Pflegerin Cristina Burlacu auf der Europe's Most Wanted-Liste. Sie wird beschuldigt, eine 89-Jährige in Erftstadt betäubt und beraubt zu haben. Die Tat soll am 15. Januar stattgefunden haben.

Die Europäische Polizeibehörde Europol führt die 39-jährige Pflegerin Cristina Burlacu auf ihrer aktuellen Liste der gefahndeten Personen "Europe's Most Wanted". Die in der Republik Moldau geborene Staatsbürgerin wird schwer beschuldigt, eine 89-jährige Seniorin in der Stadt Erftstadt angegriffen zu haben. Die Ermittler werfen Burlacu vor, einer wehrlosen Frau betäubende Medikamente in deren Tee gemischt zu haben, um sie anschließend zu berauben.

Der Vorfall in Erftstadt

Die Tat fand am Abend des 15. Januar statt, als Burlacu der älteren Frau einen Tee servierte, der mit Benzodiazepinen versetzt worden war. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen von einer sehr ernsthaften Gesundheitsgefährdung aus. Aufgrund der "laienhaften Dosierung" der Medikamente und des fortgeschrittenen Alters der Opferin bestand eine erhebliche Gefahr bis hin zur potenziellen Lebensgefahr für die Seniorin.

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Während die Frau aufgrund der Wirkung der Substanzen wehrlos war, soll Burlacu das Schlafzimmer betreten und Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer entwendet haben. Zu der Beute gehörten mehrere Ketten, Armbänder, zwei Armbanduhren, ein Ehering und das Zahngold der Seniorin. Die Täterin verließ das Haus anschließend und setzte sich in Richtung Moldau ab. Seither wird sie gesucht.

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Internationale Fahndungsmaßnahmen

Die Ermittler stufen die Tat als besonders schwerwiegend ein und listen Burlacu unter dem Verdacht eines organisierten oder bewaffneten Raubes. Die Polizei vermutet, dass sich die Flüchtigen in ihrem Heimatland aufhält. Daher wird international nach der Frau gefahndet. Die Fahndung umfasst insbesondere die Frage, wer weiß, wo sich die Frau aktuell aufhält oder wer seit dem 16. Januar Kontakt mit ihr hatte.

Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, Hinweise zu geben. Die Täterin wird als 1,63 Meter groß und schlank beschrieben. Bürger, die Hinweise haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 02271/81-0 an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden. Die Behörden betonen, dass jede Information helfen kann, die Tätermotive und den aktuellen Aufenthaltsort der Gesuchten zu klären.