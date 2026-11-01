Fahndung: Ibrahim El-Zein wegen versuchten Mordes in Oberhausen gesucht

Die Polizei fahndet nach Ibrahim El-Zein wegen versuchten Mordes in Oberhausen. Er feuerte eine Waffe auf ein Auto ab und ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Die Polizei in Oberhausen hat eine umfangreiche Fahndung nach Ibrahim El-Zein gestartet. Der 27-jährige Mann wird wegen versuchten Mordes gesucht. Sein Name ist auch im Zusammenhang mit dem berüchtigten El-Zein-Clan oder der Familie Al-Zein bekannt. Die Behörden stufen ihn als besonders gefährlich ein. Eine direkte Konfrontation wird dringend abgeraten.

Gefährlicher Vorfall in Oberhausen

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall im Stadtgebiet von Oberhausen. Ibrahim El-Zein saß hinter dem Steuer eines weißen Volkswagen. Neben seinem Fahrzeug fuhr ein Audi. Aus dem Fahrzeug zückte der Gejagte eine Pistole. Er schoss daraufhin auf das danebenfahrende Auto. Dieser Akt der Gewalt geschah mitten im Straßenverkehr. Die Polizei untersucht die Umstände des Anschlags genau. Es handelt sich um einen bewaffneten Angriff.

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Kugel trifft Kindertagesstätte in der Nähe

Die Kugel schlug direkt vor einer Kindertagesstätte im Fahrzeug des Geschädigten ein. Zum Glück trafen der Fahrer und weitere Passanten nicht. Der Fahrer des Autos ist 25 Jahre alt. Die Schusswaffe wurde aus der Bewegung heraus eingesetzt. Ibrahim El-Zein verließ die Tatstätte sofort. Er entfernte sich fluchtartig von der Örtlichkeit. Die Lage vor der Kita macht den Vorfall besonders eskalierend. Die Sicherheit von Kindern war direkt bedroht.

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Ermittlungen sichern Tatortspuren

Bis weit in die Nacht sicherte die Polizei Spuren am weißen Audi. Ermittler markierten ein Einschussloch an einer Hintertür. Dies beweist die physische Einwirkung der Kugel. Der Tathergang wird forensisch aufbereitet. Die Spuren können zur Identifizierung beitragen. Die Polizei setzt auf technische Auswertung. Das Fahrzeug dient als zentrales Beweismittel. Die Arbeit am Tatort dauerte lange an.

Polizeiwarnung vor Bewaffnung

Ein Polizeisprecher warnt eindringlich vor dem Gesuchten. Man geht davon aus, dass er noch immer mit einer Pistole bewaffnet ist. Die Kugel wurde am Mittwoch im Stadtgebiet abgefeuert. Ibrahim El-Zein ist 1,87 Meter groß. Er gilt als schlank gebaut. Seine Augen sind braun und die Haare schwarz. Weitere personenbezogene Angaben wurden nicht gemacht. Die Warnung lautet: Sprechen Sie ihn nicht an. Verständigen Sie bei Sichtkontakt sofort die Polizei. Das Risiko einer weiteren Tat besteht.