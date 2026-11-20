Polizei Bielefeld sucht einen flüchtigen 13-Jährigen aus der Jugendpsychiatrie. Der Junge gilt als Verdächtiger der Erpressungsserie in Ostwestfalen.

Die Polizei Bielefeld hat eine umfangreiche Fahndungsmaßnahme eingeleitet, nachdem ein 13-jähriger Junge am Freitagmorgen aus einer Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie geflohen ist. Das Kind, das die irakische Staatsangehörigkeit besitzt, geriet in den Fokus der Ermittler zur aktuellen Schussserie in Ostwestfalen. Nach Informationen von BILD soll er an mehreren bewaffneten Angriffen beteiligt gewesen sein, die von einer Gruppe von Teenagern ausgeführt wurden. Die Flucht des Minderjährigen führte zu einer sofortigen Intensivierung der Suchaktionen durch spezialisierte Kräfte.

Details zur Flucht und Festnahme

Der 13-Jährige wurde zuvor in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Herford in einer geschlossenen Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Laut Berichten der Neuen Westfälischen könnten zuvor bereits verdeckte Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt worden sein, um den Jungen zu fassen. Am Donnerstagmorgen gelang den Sicherheitskräften schließlich die Festnahme des Minderjährigen. Dennoch gelang ihm am Freitagmittag die Flucht aus der psychiatrischen Versorgungseinrichtung. Seitdem sind umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Gange, die derzeit noch andauern und verschiedene Polizeieinheiten involvieren.

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Verdacht auf Beteiligung an Erpressung

Die Vorwürfe gegen den flüchtigen Teenager beziehen sich auf seine allegede Mitwirkung an einer Serie von Schussangriffen in der Region Ostwestfalen. Die Täter schossen mit scharfer Munition auf Geschäfte und Wohnhäuser, filmteten ihre Taten und verbreiteten die Aufnahmen im Internet, oft unterlegt mit Gangster-Rap-Musik. Hinter diesenAttacken soll eine systematische Erpressungsmasche stecken, bei der die Betroffenen nach den Schüssen telefonisch oder per Nachricht mit der Forderung nach Geld konfrontiert wurden. Der 13-Jährige soll bereits in jüngeren Jahren polizeibekannt gewesen sein, was die Dringlichkeit der Ermittlungen erhöht.

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Rechtliche Rahmenbedingungen und Ermittlungen

Auch wenn der 13-Jährige tatsächlich an den Schüssen beteiligt gewesen sein sollte, kann er in Deutschland keine strafrechtliche Verurteilung fürchten, da Kinder unter 14 Jahren als strafunmündig gelten. Dennoch bleibt seine Identifizierung für die Ermittler von höchster Bedeutung. Seine Aussage und sein Kenntnisstand könnten entscheidend sein, um weitere Mitäter ausfindig zu machen und möglicherweise die Hintermänner der Gruppe aufzudecken. Die Polizei Bielefeld führt die Fahndung unter Federführung und arbeitet eng mit den zuständigen Jugendhilfeträgern zusammen, um den Jugendlichen sicher zurückzuführen.

Kontext der Schussserie seit September

Die aktuellen Vorfälle sind Teil einer seit Ende September andauernden Welle von Gewalttaten in Ostwestfalen. Bereits am 13. November hatten Spezialeinsatzkräfte einen 15-jährigen Intensivtäter in Herford festgenommen. Kurz darauf wurde auch ein 19-jähriger Mann aus Steinhagen in Gewahrsam genommen. Die maskierten Täter haben die Region seit Monaten in Atem gehalten. Die Kombination aus bewaffneten Überfällen, Videoaufnahmen und erpresserischen Forderungen kennzeichnet die Methode dieser kriminellen Gruppierung, die offenbar gezielt Minderjährige für die Tatplanung und -ausführung nutzt.