Fahndung nach 13-jähriger Lisa Tạ in Berlin-Marzahn wird fortgesetzt

Die Suche nach der vermissten 13-jährigen Lisa Tạ aus Berlin-Marzahn geht am Samstag weiter. Die Staatsanwaltschaft bestätigt Anfangsverdacht auf eine Straftat.

Die intensive Suche nach der vermissten 13-jährigen Lisa Tạ in Berlin- Marzahn wird am Samstag fortgesetzt. Bereits am Morgen war bestätigt, dass die Berliner Polizei am Tatort präsent ist und die Ermittlungen weiterführt. Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, bestätigte diese Entwicklungen am Freitagmorgen. Das Mädchen wird seit Dienstag vermisst, und die Sorge in der Familie sowie bei den Behörden ist groß.

Ablauf des Verschwindens und Sucheinsätze

Lisa Tá verließ am Dienstag gegen 7:20 Uhr ihr Wohnhaus in der Golliner Straße. Ihre Mutter hatte geplant, dass die Schülerin gegen 7:30 Uhr vom Barnimplatz mit dem Bus zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fährt. Dort kam sie jedoch nie an. Am Freitag hatte die Polizei eine aufwendige Suchaktion gestartet, bei der im Osten Berlins auch Spürhunde zum Einsatz kamen. Ein Hubschrauber überflog das Wohngebiet, das aus zahlreichen Plattenbauten und Grünflächen besteht. Die Aktion wurde am Freitagabend zunächst unterbrochen, da bis dahin keine neuen Erkenntnisse gewonnen wurden.

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Ermittlungen der 5. Mordkommission Berlin

Die Ermittlungen führt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA) Berlin. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte gegenüber dem Tagesspiegel, dass ein Anfangsverdacht für eine Straftat bestehe. Aus diesem Grund habe die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin führt die Verfahren. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass sich Lisa nach derzeitigen Stand nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld entfernt haben soll. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus.

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Position der Familie und Vermutungen zur Entführung

Die Angehörigen der 13-Jährigen gehen davon aus, dass sie entführt worden sein könnte. Die ältere Schwester der Vermissten sagte der B.Z., dass Lisa nicht wegrennen würde, da sie nicht so sei. In der Umgebung haben die Eltern Suchplakate verteilt, um Hinweise auf den Aufenthaltsort ihrer Tochter zu erhalten. Die Familie vertraut darauf, dass jemand etwas gesehen hat. Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist eng, da jede noch so kleine Information von Bedeutung sein kann.

Weiteres Vorgehen und Kontaktmöglichkeiten

Die Suche wird am Samstag fortgesetzt, wobei die Berliner Polizei vor Ort ist. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, jeden Hinweis zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten können sich Bürger an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen. Die Staatsanwaltschaft macht weitere Angaben zunächst nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Fall beschäftigt die Stadt und die Familie tief.