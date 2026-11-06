Fahndung nach Drohnenangriff: BKA und Generalbundesanwalt veröffentlichen Bilder

Das BKA sucht Zeugen und Hinweise zu dem bewaffneten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle im August 2026. Zwei Tatverdächtige sind bereits bekannt.

Das Bundeskriminalamt hat die Fahndung nach den Verantwortlichen für den schwerwiegenden Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle intensiviert. In einer offiziellen Mitteilung gab das Bundeskriminalamt bekannt, dass die Ermittler zwei Tatverdächtige bereits identifiziert haben. Darüber hinaus wird eine dritte, bisher unbekannte Person mit dem Vorfall in Verbindung gebracht. Die Suche zielt nun auf die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zu erhalten.

Ermittler identifizieren mutmaßliche Täter und Tatmittel

Die Beamten der Strafverfolgungsbehörden sind bei der Aufklärung des Vorfalls einen konkreten Schritt weitergekommen. Das Bundeskriminalamt konnte seitens der Fahndung insgesamt zwei Personen als Tatverdächtige festmachen. Eine weitere unbekannte Person kann nach aktuellen Ermittlungsergebnissen ebenfalls mit dem Angriff in Verbindung gebracht werden. Die Behörden arbeiten daran, die Identität dieser dritten Person schnellstmöglich aufzuklären.

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Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei einer schlanke Person, die bei der Beobachtung durch die Kameras und Zeugen ins Auge fiel. Diese Person trug trotz hochsommerlicher Temperaturen auffallend warm gekleidet war. Die Kleidung bestand aus einer Kappe, einer Kapuze sowie einer dicken Jacke und einer dunklen langen Hose. Ein schwarzer Rucksack war ebenfalls bei dem Unbekannten zu sehen.

Tatortanalyse deckt Startplatz und Fahrweg auf

Die forensische Untersuchung der Umgebung ergab wichtige Beweise für den Tatablauf. Bei den Ermittlungen entdeckten die Beamten auf einem Verbindungsweg zwischen Rabutz und Beuditz einen mutmaßlichen Startplatz der Drohne. Dieser Ort liefert Hinweise darauf, wie der Unbekannte an den gefährlichen Ort gelangte. Zudem wurden in der Nähe des Industriegebiets zwischen Radefeld und Lützschena weitere mutmaßliche Tatmittel gefunden.

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Laut Ermittlern war der Unbekannte zwischen dem 31. Juli und dem 4. August 2026 mit einem E-Bike in der Gegend unterwegs. Diese Fortbewegungsweise erklärt die Mobilität des Täters im ländlichen Raum ohne große Sichtbarkeit. Die Nutzung eines E-Bikes könnte zudem die Reichweite und die Fluchtmöglichkeiten des Täters beeinflusst haben. Die Analyse der Route zwischen den genannten Orten ist für die Rekonstruktion des Tathergangs entscheidend.

Entdeckung der bewaffneten Drohne am Flughafen

Der eigentliche Vorfall wurde in den späten Abendstunden vom 4. auf den 5. August 2026 entdeckt. Ein Flughafenmitarbeiter fand auf der Südpiste des Flughafens Leipzig/Halle eine am Boden liegende Drohne. Die Drohne lag ganz in der Nähe ukrainischer Antonow-Frachtflugzeuge, was das Sicherheitsrisiko erheblich erhöhte. Die Position der Drohne deutet auf eine gezielte Platzierung hin.

Die entdeckte Drohne war mit einer Sprengvorrichtung und Sprengstoff ausgestattet. Die Kombination aus technischem Gerät und explosiven Stoffen stellt eine schwere Straftat dar. Die Entschärfung und Sicherung der Drohne waren die unmittelbare Folge der Entdeckung. Diese Tatmittel sind zentrale Beweismittel für die Gerichtsverfahren gegen die Verdächtigen.

Weitere Ermittlungen und gesellschaftliche Auswirkungen

Die Veröffentlichung der Fahndungsbilder dient dazu, die Bevölkerung bei der Identifizierung zu unterstützen. Oft erkennen Angehörige oder Bekannte der Gesuchten die Personen, die den Behörden noch nicht bekannt sind. Die Behörden bitten um Geduld und um die Weitergabe von Hinweisen an die zuständigen Stellen. Jede Information kann zur Aufklärung des Falls beitragen.

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Der Angriff auf den Flughafen Leipzig/Halle hat die Sicherheitsdebatten in Deutschland neu befeuert. Solche Vorfälle zeigen die Vulnerabilität kritischer Infrastruktur auf. Die Zusammenarbeit zwischen dem Generalbundesanwalt und dem Bundeskriminalamt ist von großer Bedeutung für die nationale Sicherheit. Die Behörden versichern, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Künftig werden wahrscheinlich strengere Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Leipzig/Halle eingeführt werden. Die Technologie zur Erkennung von unbefugten Drohnen wird weiterentwickelt. Auch die Kommunikation zwischen Flughafenpersonal und den Sicherheitsbehörden wird optimiert. Dies soll solche Angriffe in der Zukunft verhindern oder mindestens frühzeitig erkennen lassen.