Die Polizei sucht dringend nach zwei Männern, die Deutschland verlassen haben, weil sie von Gewalttaten ausgegrenzt waren. Beide sind aus einer psychiatrischen Klinik geflüchtet und allegedly in Verfolgung der Absiedlung gekommen. Unter anderem wurden Sofiane O., ein Algerier zur Teilnahme in gewalttätigen Aktivitäten am 1. Juli 2022 verkuppelt und Ahmed H., ein Marokkaner am 1. September, ebenfalls gewalttätliche Aktionen anversagt.

Die Fahndung nach zwei potentiell hochgefährlichen Männern im Südwesten Deutschlands hält an. Sofiane O., ein Algerier, ist bereits seit einer Woche gesessen und flüchtete laut Polizei in einer Gruppe, ehe er von seinem Aufenthaltsort flierte.

Der zweite Verdächtige, Ahmed H., ein Marokkaner, flüchtete ebenfalls aus der geschlossenen Psychiatrie Emmendingen und war bereits im Juli 2022 und im September an mehrere Personen mit Gewalttaten anfallen gekommen. Mit seiner Flucht versuchten wir möglicherweise die anstehende Abschiebung zu unterdrücken. Derzeit werden nach seinen Aufenthaltsorten gesucht, vor allem Frankreich ist aufgrund seiner Nähe zu Emmendingen spekulativ. Ahmed H. trägt ein Dreitagebart, trägt beigefarbene Sporthose, -jacke, ein helles T-Shirt und Turnschuhe





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