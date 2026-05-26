Fahndung nach Mörder: 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Kripo hofft, dass sich Zeugen doch noch melden und Hinweise zu dem Mörder Hassan Fayas Gyndy geben können. Der Mann soll im Januar 2017 in Köln seine damals 19 Jahre alte schwangere Tochter getötet haben.

Fahndung splakate und 5000 Euro Belohnung sollen helfen, einen Mörder nach mehr als neun Jahren endlich zu fassen. Der Mann soll im Januar 2017 in Köln seine damals 19 Jahre alte schwangere Tochter getötet haben.

Der Verdächtige, Hassan Fayas Gyndy, soll offenbar nach der Tat in den Irak geflohen sein. Er rief von dort die Polizei an und tauchte unter. Die erwartete Tochter war offenbar unvereinbar mit dem Glauben des Vaters. Auf dem veröffentlichten Fahndungsplakat heißt es zu einem möglichen Mord-Motiv: 'Mit der Lebensführung seiner Tochter war er nicht einverstanden.

' Nach der Bluttat soll der Vater die Leiche seiner Tochter in seinem Mazda versteckt und den Wagen in einer Garage abgestellt haben. Anschließend verschwand er. Zwei Tage später meldete sich der Mann telefonisch aus dem Irak: 'Er gab an, wo sich die Leiche seiner Tochter befand', teilte die Kripo mit. Der Mörder wurde jedoch nie gefasst.

Bis heute fehlt jede Spur zum Verdächtigen Hassan Fayas Gyndy, der bis zur Tat acht Jahre lang in Deutschland gelebt hatte. Jetzt hofft die Kripo, dass sich Zeugen doch noch melden. Der Mann ist 164 cm groß und von hagerer Figur. Er hat weißgraue Haare und braune Augen.

Auffällig sind Narben am rechten Handrücken sowie an der rechten Oberlippe, etwa zwei Zentimeter groß. Die Fahndungshinweise sind auf Deutsch und Kurdisch abrufbar und hängen in Polizeirevieren aus. Wer weiß, wo sich Hassan Fayas Gyndy aufhalten könnte? Hinweise unter der Telefonnummer 0221/2290





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Hassan Fayas Gyndy Mord Fahndung 5000 Euro Belohnung

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