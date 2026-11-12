Fahndung: Vermisste schwangere Hadja Mariam Diallo und ihre Söhne

Die Berliner Polizei sucht dringend die 23-jährige Hadja Mariam Diallo und ihre beiden Söhne. Sie verließ am Mittwoch ihre Wohnung in Berlin-Buch. Hinweise an die Vermisstenstelle.

Die Berliner Polizei sucht intensiv nach der 23-jährigen Hadja Mariam Diallo sowie ihren beiden kleinen Söhnen. Die Suche wurde am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr eingeleitet, nachdem die hochschwangere Frau und die Kinder ihr Zuhause in Berlin-Buch verlassen hatten. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr genauer Aufenthaltsort unbekannt.

Umstände des Vermisstseins und körperliche Merkmale

Hadja Mariam Diallo verließ am Mittwoch ihre Wohngruppe an der Wiltbergstraße in Berlin-Buch. Sie führt ihre Kinder Alpha Oumar und Ousman Diallo mit sich, die ein und drei Jahre alt sind. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft ist die 23-jährige Französin laut Behördenangaben dringend auf medizinische Versorgung angewiesen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorangegangene Straftat vor.

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Die Fahndungsbereitschaft wird durch die spezifischen körperlichen Merkmale der Vermissten erleichtert. Hadja Mariam Diallo ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Aufgrund des Schwangerschaftsfortschritts fällt ihr Gang als auffällig auf. Sie wird mit einer schwarzen Winterjacke und einer speziellen Schwangerschaftshose gesichtet. Die Sprache der Mutter ist Französisch, was die Kommunikation im Fall erschweren kann.

Outfits der Kinder und Transportmittel

Die beiden Söhne von Hadja Mariam Diallo sind ebenfalls eindeutig zu identifizieren. Alpha Oumar und Ousman Diallo tragen blau getönte Skianzüge sowie gefütterte olivgrüne Jacken. Für die Betreuung der Kleinen nutzt die Mutter einen cremefarbenen Kinderwagen mit Sportsitz. Diese Details wurden von der Polizei zur Identifikation der Gruppe veröffentlicht.

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Die Polizei hat Fotos der gesamten Familie veröffentlicht, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die Bilder dienen dazu, die gesuchten Personen schnell wiederzuerkennen. Die Behörden betonen, dass jede Information zur Lokalisierung der Gruppe wertvoll ist, da die Gesundheit der Mutter und die Sicherheit der Kinder im Fokus stehen.

Angaben an die Behörden und Kontaktwege

Die Bevölkerung wird aufgefordert, wachsam zu sein und eventuelle Sichtungen sofort zu melden. Hinweise können an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in Berlin-Tiergarten übermittelt werden. Die Kontaktmöglichkeiten der Behörde stehen rund um die Uhr für Bürger zur Verfügung, die relevante Informationen besitzen.

Die Suche nach Hadja Mariam Diallo und den Kindern Alpha Oumar und Ousman Diallo dauert an. Die Polizei bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit, um die Vermissten schnellstmöglich zu finden und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Jede noch so kleine Information kann zur Klärung des Aufenthaltsorts beitragen.