Beim 7:1-Sieg der DFB-Elf gegen Schottland fielen die fehlenden Banner in den Unterrängen auf. Fans spekulieren, dass die FIFA die Werbebanden freihalten will. Die Debatte um Kommerz im Fußball wird neu entfacht.

Jetzt hat die WM auch ein Fahnen rätsel. Beim 7:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland sorgte die DFB-Auswahl auf dem Rasen für Wirbel und zahlreiche gute Bilder.

Bei all dem Jubel auf dem Platz und auf den Rängen fehlte jedoch ein kleines Stadiondetail, das eigentlich zum Fußball-Erlebnis in der Arena dazugehört: die zahlreichen Banner und Spruchbänder, die normalerweise die Unterränge schmücken. Während sich die Fans in den oberen Rängen wie gewohnt mit Transparenten präsentierten, waren die Bereiche hinter den Toren und entlang der Seitenlinien auffällig kahl. Vereinzelt hingen noch einige Fahnen, doch die sonst übliche bunte Kulisse blieb aus.

Dies sorgte in der Fangemeinde für Verwunderung und Spekulationen über die Gründe. Normalerweise läuft die Mitnahme von Bannern und Fahnen bei der Weltmeisterschaft nach strengen Regeln: Wer ein solches Utensil ins Stadion bringen möchte, muss es vorab der FIFA zur Prüfung vorlegen. Der Weltverband genehmigt oder lehnt die Banner ab, meist aus Sicherheitsgründen oder um kommerzielle Interessen zu schützen. Beim Deutschland-Spiel sollen jedoch zahlreiche Anträge abgelehnt worden sein.

In der Fanszene wird gemutmaßt, dass die FIFA die freien Flächen an den Unterrängen bewusst freihalten will, damit die Werbebanden der Sponsoren unverdeckt sichtbar bleiben und von den TV-Kameras optimal eingefangen werden können. Im Oberrang sei das Aufhängen von Bannern dagegen unproblematisch, da dort selten Kameras für die Übertragung positioniert seien. Diese Theorie wird durch die Tatsache gestützt, dass die FIFA in der Vergangenheit immer wieder für ihre strenge Kontrolle der Stadionästhetik bekannt war.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Entscheidung der FIFA während des Turniers für Kritik sorgt. Bereits die Einführung der neuen Trinkpausen bei der WM stieß auf gemischte Reaktionen. Der niederländische Kapitän Virgil van Dijk von Liverpool FC hatte die umstrittene Regel öffentlich kritisiert. Ich habe fast alle Spiele bis heute gesehen.

Jedes Mal gehen wir in die Werbung - das gefällt mir nicht wirklich, sagte van Dijk. Auch die fehlenden Banner werden nun von vielen Fans als weiteres Beispiel für die Kommerzialisierung des Fußballs gesehen. Die Stimmung auf den Rängen leide darunter, wenn die traditionelle Fankultur durch Werbeinteressen verdrängt werde. Ob die FIFA ihre Politik noch ändern wird, bleibt abzuwarten.

Fest steht, dass das Fahnenrätsel bei der WM für Gesprächsstoff sorgt und die Debatte über den Spagat zwischen Tradition und Kommerz im modernen Fußball neu entfacht





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