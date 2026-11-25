Im Kreis Steinfurt prallen auf der A1 ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Der Unfall in Fahrtrichtung Bremen hat auch für andere Verkehrsteilnehmer Folgen.

Im Kreis Steinfurt prallen auf der A1 ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Der Unfall in Fahrtrichtung Bremen hat auch für andere Verkehrsteilnehmer Folgen. Ladbergen - Die Autobahn 1 ist hinter Münster nach einem Unfall in Fahrtrichtung Bremen gesperrt.

Ein Auto und ein Lastwagen waren dort am frühen Morgen zwischen Ladbergen und Lengerich zusammengeprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 30 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, während der Fahrer des Lasters den Unfall unbeschadet überstand, wie es weiter hieß. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten waren laut Polizei am Morgen noch im Gange. Der Sprecher ging davon aus, dass sich die Beeinträchtigungen für den Verkehr noch über mehrere Stunden ziehen könnten.

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Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer wohl "relativ zügig" auf der Autobahn unterwegs gewesen, so eine Polizeisprecherin. Sein Auto sei zunächst links auf den Randstreifen neben der Fahrbahn geraten und dann mit dem Laster kollidiert.