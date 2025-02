Fahrer flüchtet mit 250 km/h vor Polizei am Grenzübergang Schwarzbach

Ein 19-jähriger Österreicher flüchtete am Sonntagmorgen mit seinem Audi A6 von einer Kontrollstelle der Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach auf der A8. Als Grund für sein Verhalten gab er an, seine technisch veränderte Autos Stilllegung zu befürchten. Der Fahrer wurde schließlich an einer Tankstelle in München festgenommen.

Sonntagmorgen (9. Februar) soll ein Autofahrer die Kontrollstelle der Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach auf der A8 durchbrochen und danach mit bis zu 250 Kilometer pro Stunde vor der Polizei geflohen sein. Als Grund für sein Verhalten soll der 19-jährige Österreicher später angegeben haben, dass er die Stilllegung seines technisch erheblich veränderten Pkw befürchtet habe. Außerdem soll der Mann unter Drogen einfluss gestanden haben. Um 4.

15 Uhr wollten Beamte der Bundespolizei einen aus Österreich einreisenden Pkw mit österreichischer Zulassung kontrollieren. Anfangs soll der Fahrer noch den Anhaltezeichen der Bundespolizisten gefolgt und in die Kontrollstelle gefahren sein. Unvermittelt soll der 19-jährige Österreicher dann aber sein Fahrzeug, einen hochmotorisierten Audi A6, zurück auf die Fahrbahn gesetzt haben. Dabei habe er einen Verkehrsleitkegel zerstört und sei mit Vollgas auf der A8 in Fahrtrichtung München gefahren. Mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei sowie ein Polizeihubschrauber folgten dem Fahrzeug. Währenddessen soll eine Verkehrsüberwachungsanlage am Irschenberg den Audi erfasst und einen Geschwindigkeitsverstoß von 240 km/h (bei erlaubten 100 km/h) dokumentiert haben. Eine Streife der Polizei des Freistaats Bayern erkannte den gesuchten 19-Jährigen an einer Tankstelle im Stadtgebiet München. Bei der Festnahme soll er keinen Widerstand geleistet haben. Gegenüber den Polizeibeamten soll er angegeben haben, dass er die Anhaltezeichen sowie die Verfolgung durch Polizeikräfte wahrgenommen, sich aber bewusst der Grenzkontrolle entzogen habe. Grund für sein Verhalten sei die Sorge vor einer Stilllegung seines technisch erheblich veränderten Pkw gewesen. Deshalb habe er die Höchstgeschwindigkeit seines Audi Fahrzeugs ausgenutzt. Ein Drogenschnelltest offenbarte, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin gestanden haben dürfte. Gegen ihn besteht nun der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Sachbeschädigung und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete die Sicherstellung des österreichischen Führerscheines an. Die Bayerische Landespolizei stellte den Pkw sicher. Der Fahrer des Audi durfte seine Reise im Anschluss ohne Fahrzeug fortsetzen. Nach gegenwärtigen Stand der Ermittlungen soll niemand verletzt oder gefährdet worden sein. Wurden Sie in Zusammenhang mit dem Ereignis am Sonntag, 9. Februar 2025, zwischen 4.15 und 6.00 Uhr, vom Fahrer des besagten Audi A6 mit österreichischem Kennzeichen gefährdet oder genötigt? Dann kontaktieren Sie bitte die Bundespolizeiinspektion Freilassing unter der Telefonnummer 08654 7706-0 oder per E-Mail.





CityReport / 🏆 59. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Polizeifühlung Autofahrer Flucht Grenzübergang Schwarzbach A8 Drogen Beschädigung Verkehrsüberwachungsanlage

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

250 EURO MONATLICH ZINSEN: SO GEHT'SIn diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit verschiedenen Anlageformen wie Tagesgeld, Festgeld und Aktienanleihen monatlich 250 Euro Zinsen erzielen können.

Weiterlesen »

250-Millionen-Dollar-Epos: Ab heute könnt ihr einen der gewaltigsten Blockbuster 2024 streamenBerührt und fasziniert zu werden, aber auch etwas über sich selbst lernen – das bedeutete Kino schon immer für Daniel. Darum machte der einstige Sozialarbeiter am Ende seine Leidenschaft auch zum Beruf.

Weiterlesen »

Die besten Smartphones bis 250 EuroDieser Artikel listet die Top 10 Smartphones bis 250 Euro auf, die für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Weiterlesen »

Thermaltake The Tower 250: Octagon-Gehäuse in ITX-Turmform kann liegenThermaltakes kleinstes Turm-Gehäuse in Octagon-Form bedient das ITX-Format. Mit einem optionalen Halter kann es auf der Seite liegen.

Weiterlesen »

Suche nach »involvierten Beförderungsmitteln«: 250 Kilogramm Kokain am Strand entdecktMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Unnützes Wissen zum Angeben: Ameisen machen 250 Nickerchen am TagRegelmäßiger Schlaf gehört zu den Menschen und Tieren wie das Atmen, Essen und Trinken. Doch jeder hat andere Rituale. Bei BILD lesen Sie kuriose Fakten rund um die Nachtruhe.

Weiterlesen »