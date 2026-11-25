Nichts geht mehr in einer Sackgasse in Mosbach: Ein festgefahrener 40-Tonner blockiert mehrere Häuserzufahrten. Wie ihn Einsatzkräfte da wieder wegbekommen haben.

Nichts geht mehr in einer Sackgasse in Mosbach: Ein festgefahrener 40-Tonner blockiert mehrere Häuserzufahrten. Wie ihn Einsatzkräfte da wieder wegbekommen haben. Mosbach - Stundenlang konnten Anwohner einer Mosbacher Straße ihre Wohnhäuser nicht anfahren - weil ihnen ein Sattelzug den Weg versperrte.

Polizeiangaben zufolge hatte dessen Fahrer am Dienstagvormittag ein Sackgassenschild übersehen, war in die Straße gefahren und hatte sich dann mit im Erdreich neben der Fahrbahn festgefahren. Die Bergung des 40-Tonners war aufwendig: Erst scheiterte der Versuch, den Laster mit Matten, Ketten und Sand ins Rollen zu bringen. Dann rückte ein Bergetrupp der Feuerwehr an. Mit einem Spezialfahrzeug, Seilwinden und Umlenkrollen über Erdanker und Bäume zogen Einsatzkräfte den Sattelzug auf die Fahrbahn.

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Insgesamt war die Sackgasse in einem Wohngebiet sieben Stunden lang blockiert. Wie viele Anwohner genau betroffen waren, konnte die Polizei nicht sagen. Der 31 Jahre alte Fahrer wird wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt. Ob er wegen des Zeitverzugs seitens seiner Spedition mit Folgen rechnen muss, war nicht bekannt.