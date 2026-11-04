Fahrradstellplätze in Berlin: 672 neue Plätze an Bahnhöfen ab sofort

Berlin baut die Fahrradinfrastruktur aus. Ab sofort entstehen 672 neue Stellplätze an zwölf S- und U-Bahnhöfen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bis Anfang 2027.

Die Bauarbeiten für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Berlin haben begonnen. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg errichten Verantwortliche insgesamt 672 neue Fahrradstellplätze an zwölf ausgewählten S- und U-Bahnhöfen. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die Verknüpfung zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und dem individuellen Radverkehr deutlich zu verbessern. Die ersten Baumaßnahmen laufen bereits an den Stationen Anhalter Bahnhof, Gleisdreieck, Gneisenaustraße, Kochstraße und Möckernbrücke.

Aufteilung auf Garagen und Anlehnbügel

Das Projekt verteilt sich auf zwei verschiedene Typen von Abstellmöglichkeiten. Davon entfallen 120 gesicherte Stellplätze in geschlossenen Fahrradgaragen und 552 Stellplätze an offenen Anlehnbügeln. Die gesicherten Anlagen entstehen an zwei spezifischen Standorten. Am U-Bahnhof Moritzplatz entstehen dabei 40 gesicherte Stellplätze. Am kombinierten S- und U-Bahnhof Warschauer Straße werden 80 gesicherte Stellplätze realisiert. Diese Garage bietet Nutzern eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für ihr Fahrzeug.

Also read (SPERRFRIST 3.11./ 5 Uhr) Zahl der Todesfälle durch häusliche Gewalt in Berlin wächst / Leichter Rückgang in Brandenburg

Neben den Garagen werden Anlehnbügel an elf weiteren Stationen eingerichtet. Die Verteilung der Bügel-Stellplätze ist sehr unterschiedlich. Am S-Bahnhof Anhalter Bahnhof sind es 16 Plätze, am U-Bahnhof Gleisdreieck 32 und am U-Bahnhof Gneisenaustraße zwölf. Am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof entstehen ebenfalls 16 Stellplätze. Der U-Bahnhof Hermannplatz erhält 24 neue Plätze. Besonders viele Plätze gibt es am U-Bahnhof Kochstraße mit 118 Stellen und am U-Bahnhof Möckernbrücke mit 64 Stellen.

Weitere Standorte erhalten ebenfalls beträchtliche Kapazitäten. Am U-Bahnhof Moritzplatz kommen zusätzlich zu den Garagen 76 Anlehnbügel-Stellplätze hinzu. Am U-Bahnhof Schönleinstraße entstehen zwölf Plätze. Am U-Bahnhof Südstern werden 86 Stellplätze installiert. Am U-Bahnhof Weberwiese entstehen 96 weitere Plätze an Anlehnbügeln. Diese Maßnahmen sollen das Angebot an sicheren Parkplätzen im gesamten Bezirk signifikant erhöhen.

Advertisement

Verantwortliche Institutionen und Finanzierung

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in enger Zusammenarbeit mehrerer Akteure. Die GB infraVelo GmbH setzt das Projekt gemeinsam mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt um. Die GB infraVelo GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zu 100 Prozent landeseigenen Grün Berlin GmbH. Diese Struktur stellt sicher, dass staatliche und bezirkliche Interessen koordiniert werden.

Finanziert wird das gesamte Vorhaben über das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt, kurz SIWA. Dieses spezielle Finanzinstrument ermöglicht es, erhebliche Mittel für die städtische Infrastruktur bereitzustellen. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt spielt dabei eine zentrale Rolle bei der Steuerung. Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation.

Ute Bonde betont, dass Bus, Bahn und Fahrrad an den Knotenpunkten zusammenpassen müssen. Nur dann funktioniert der Umstieg im Alltag effektiv. Das Projekt zeigt laut ihrer Aussage, wie die Berliner Verwaltung die Fahrradinfrastruktur an ÖPNV-Standorten in ganz Berlin ausbauen will. Dies dient dem Ziel, den modalen Split zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu verschieben.

Zeitplan und Ausblick auf weitere Bezirke

Der Zeitplan für die Fertigstellung ist klar definiert. Bis Anfang 2027 sollen alle Anlagen fertiggestellt und nutzbar sein. Dies gibt den Bauunternehmen einen konkreten Rahmen für die Arbeiten. Nach Abschluss der Projekte in Friedrichshain-Kreuzberg folgen weitere Bezirke. Lichtenberg, Neukölln, Reinickendorf und Treptow-Köpenick stehen als nächste Standorte auf der Liste.

Advertisement

Michael Fugel, Geschäftsführer der infraVelo, erklärt, dass man attraktive und sichere Angebote direkt an den U- und S-Bahnhöfen schaffen wolle. Ziel ist es, den Umstieg zwischen Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr zu stärken. Durch diese strategische Platzierung soll die Nutzung beider Verkehrsmittel gefördert werden. Dies entspricht der langfristigen Strategie der Stadt Berlin zur Verkehrsberuhigung und Luftverbesserung.

Nutzungssystem ParkYourBike und Kostenmodelle

Für die 120 gesicherten Stellplätze können Nutzerinnen und Nutzer das Buchungssystem "ParkYourBike" nutzen. infraVelo hat dieses System entwickelt und baut das Netz gesicherter Abstellanlagen kontinuierlich aus. In Berlin stehen bereits mehr als 300 Stellplätze an acht U- und S-Bahnhöfen zur Verfügung. In Brandenburg sind es mehr als 1400 Stellplätze an elf Standorten. Die Registrierung in diesem System ist kostenfrei für alle Interessenten.

Die Kosten für die Nutzung richten sich nach der Dauer der Abstellung. Im Flex-Tarif kann ein Rad bis zu 24 Stunden kostenfrei abgestellt werden. Danach kosten weitere 24 Stunden 0,70 Euro. Für Vielparkende gibt es alternative Zeitkarten. Eine Monatskarte kostet sieben Euro. Eine Jahreskarte kostet 70 Euro. Diese Preismodelle sollen sowohl Gelegenheitsnutzer als auch regelmäßige Pendler ansprechen.