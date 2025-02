Fahrradstraße in Friedenau: Streit vor Gericht beendet, Debatte lebt weiter

Nachdem ein jahrelandiger Rechtsstreit über die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Handjerystraße in Berlin-Friedenau beendet wurde, ist die Diskussion über die richtige Verkehrsorganisation weiterhin kontrovers. Während Anwohner die Vorteile der Fahrradstraße hervorheben, kritisieren andere die erheblichen Verluste an Parkplätzen und die veränderte Verkehrssituation.

Die Handjerystraße in Friedenau ist ein gutbürgerliches Wohnviertel, das seit einiger Zeit von Unruhe geprägt ist. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte dort eine Fahrradstraße eingerichtet, die dem Radverkehr Vorrang gibt. Bürger gingen vor Gericht, um den Verlust von Parkplätzen zu verhindern. Das Verwaltungsgericht wies die Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes im November 2023 zurück. Der Rechtsstreit wurde letztendlich beim Oberverwaltungsgericht eingestellt, nachdem die Beschwerde zurückgenommen wurde.Vor der Umgestaltung war die Handjerystraße schmal und von Parkplätzen gesäumt. Die Fahrbahn war auf beide Seiten befahrbar, was zu Engpässen und Behinderungen führte. Die Umgestaltung zur Fahrradstraße führte zu einer deutlichen Vergrößerung der Fahrbahn. Autos dürfen nun nur noch an einer Seite parken, was die nutzbare Fahrbahn deutlich verbreitert hat. Anwohner, die sich für die Fahrradstraße eingesetzt haben, berichten von einer verbesserten Verkehrssituation. Die Fahrradstraße sei „absolut hervorragend“, lobt ein Anwohner. Die Umgestaltung habe die Stimmung in der Handjerystraße verändert und die Situation entspannt, sagt er





