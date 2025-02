Fahrzeug kracht in Demonstrationszug in München: Viele Verletzte

In München ist ein Fahrzeug in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Der 24-jährige Täter wurde festgenommen, die Polizei ermittelt nach einem möglichen islamistischen Motiv.

In der Innenstadt München s kam es zu einem tragischen Vorfall, als ein Fahrzeug in eine Menschengruppe fuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr am Stiglmaierplatz, während eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi stattfand. Laut Polizei wurden mindestens 30 Personen verletzt, einige davon schwerwiegend, darunter auch Kinder. Zwei Personen befinden sich laut aktuellen Informationen in kritischem Zustand.

Der 24-jährige Täter, ein Asylbewerber aus Afghanistan, wurde von der Polizei gefasst. Bei der Festnahme kam es zu Schusswaffen, der Täter erlitt jedoch keine Schussverletzungen. Die Polizei gibt keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bestätigte am Abend, dass der Mann einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis besaß. Herrmann teilte mit, dass der Mann nach neuesten Erkenntnissen nicht wegen Ladendiebstählen auffällig geworden war und im April 2021 einen Duldungsbescheid erhalten hatte. Der Mann soll in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln gewohnt haben. Die Wohnung wurde laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur durchsucht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte den Vorfall und erklärte, dass der Täter bestraft und das Land verlassen müsse. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte die „maximale Härte“ des Rechtsstaats und umfassende Aufklärung an. Die bayerische AfD forderte den Rücktritt von Hermann und Söder. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Es wird jedoch nach einem möglichen islamistischen Motiv des Täters recherchiert. Die Polizei hat eine Zeugen-Sammelstelle eingerichtet und ruft auf, relevante Videos und Bilder in einem Internetportal hochzuladen





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München Demonstration Verdi Verletzte Täter Fahrzeug Asylbewerber Afghanistan Islamistisches Motiv Polizei Ermittlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auto fährt in München in Ver.di-Demonstrationszug – mindestens 20 VerletzteMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Schock in München: Auto rast in Demonstrationszug von Verdi-StreikernEin Auto fuhr am Donnerstagvormittag vorsätzlich in eine Menschenmenge von Verdi-Streikern in der Münchener Innenstadt. Es gibt mindestens 28 Verletzte, einige schweben in Lebensgefahr. Die Polizei hat den Fahrer des Wagens festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Weiterlesen »

Auto fährt in Demonstrationszug in München - Söder geht von Anschlag ausEin Autofahrer fährt in einen Demonstrationszug in München, mindestens 28 Menschen werden teils schwer verletzt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Der Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Bei der Festnahme wurde auch geschossen.

Weiterlesen »

Auto rast in Demonstrationszug in MünchenEin Auto ist in München in eine Menschenmenge gerast, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer, ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber, wurde festgenommen. Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem mutmaßlichen Anschlag. Die bayerische Zentralstelle für Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen.

Weiterlesen »

Anschlag in München: 28 Verletzte bei Autofahrt in DemonstrationszugEin 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan fuhr in München mit seinem Auto in einen Demonstrationszug von Verdi-Mitgliedern, wodurch 28 Personen verletzt wurden. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen werden von der bayerischen Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus geführt.

Weiterlesen »

Mindestens 20 Verletzte: Auto fährt in München in Ver.di-DemonstrationszugBei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Demo sind in München 28 Menschen durch ein Auto verletzt worden. Die Polizei ermittelt, Markus Söder geht von einem Anschlag aus.

Weiterlesen »