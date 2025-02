Fahrzeug rast in Demonstrationszug in München: Viele Verletzte

Ein Mann aus Afghanistan raste mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge, die an einem gewerkschaftlichen Demonstrationszug teilnahm und verursachte mindestens 30 Verletzte. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf ein extremistisches Motiv.

In München hat sich am Vormittag ein schrecklicher Vorfall ereignet. Ein Mann aus Afghanistan , der sich als Asylbewerber in Deutschland aufhielt, raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge, die an einem gewerkschaftlichen Demonstrationszug teilnahm. Die Polizei geht von mindestens 30 Verletzte n aus, darunter acht bis zehn in schwerwiegenderem Zustand. Oberbürgermeister Reiter drückte die Hoffnung aus, dass es keine Todesopfer gebe.

Der Täter wurde von der Polizei festgenommen und soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es gibt Hinweise auf ein extremistisches Motiv. Entgegen früheren Berichten verfügt der Festgenommene über einen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Sein Asylantrag sei zwar abgelehnt worden, jedoch sei er nicht ausreisepflichtig gewesen, da es derzeit keine Abschiebungen nach Afghanistan gebe, so der Oberbürgermeister. Bundespräsident Steinmeier will den Tatort am Vormittag besuchen, um seine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Ihm werden der bayerische Ministerpräsident Söder und der Oberbürgermeister begleiten.





