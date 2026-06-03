Fairness und Stille: Lok Leipzig zeigt, was wahre Größe im Sport ist

Die Fans von Lok Leipzig bleiben anständig und zeigen, was wahre Größe im Sport ist, nachdem ihr Herzensverein durch die strukturelle Benachteiligung mit dem Aufstiegsirrsinn des DFB erneut zurückgeworfen wurde.

Ihr Herzensverein wurde durch die strukturelle Benachteiligung mit dem Aufstiegsirrsinn des DFB erneut zurückgeworfen. Doch im Moment der Demütigung bleiben die Fans von Lok Leipzig anständig und zeigen, was wahre Größe im Sport ist...

Nach dem erneuten Scheitern des doppelten Nordost-Meisters im Rückspiel der Drittliga-Relegation von Würzburg mit 1:2 meint Mittelfeldmann Farid Abderrahmane (30): Das ist brutal für diese Menschen. Sie haben es gesamt das dritte Mal mitgemacht. Man hätte es fast noch verstehen können, wenn da hinten heraus etwas passiert, das nicht zum Fußball gehört. Doch das Verhalten der Leipziger ist wie vor einem Jahr in Havelse nahezu einwandfrei.

Als der Würzburger Stadionsprecher in der 85. Minute eine Durchsage macht, dass die Polizei zur Absicherung der Fanrennung gleich in die Akon-Arena kommt, bleibt alles ruhig. Auch die Bitte, nicht auf die Zäune zu steigen oder auch nur daran zu rütteln, kommen die FCL-Anhänger umgehend nach. Bis auf eine unnötige Rauchbombe, die auf das Spielfeld fliegt, gibt es keinerlei Provokationen gegen die Kickers oder Sicherheitskräfte.

Es herrscht Stille und Trauer, obwohl ihr Klub strukturell nach Meinung von Experten eindeutig ein ungerechtfertigter Wettbewerbsnachteil mit gravierenden Folgen entstanden ist. Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth (39) meint: Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Weil man ein gewisses Frustpotential bei den Leuten verstehen kann, wenn man dreimal Meister ist und dreimal nicht aufsteigt, zuletzt zweimal mit über 70 Punkten. Einige Lok-Spieler wie Torwart Andreas Naumann (Mitte), aber auch Sportchef Toni Wachsmuth gingen noch zu den enttäuschten Fans.

Der Ex-Profi geht noch weiter: Die Reaktion des Publikums zeigt mir eine absolute Entwicklung im Verein, was mich, wenn ich das große Ganze betrachte, extrem freut. Wir waren bei aller sportlichen Brisanz faire Gäste, darauf können wir sehr stolz sein! Denn die Umstände sind krass. Lok Leipzig ist nicht irgendein Traditionsklub.

Der DFB wurde wegen der Erfolge des Vorgängervereins VfB Leipzig sogar in dieser Stadt gegründet. Der Ex-Europapokalfinalist von 1987 stürzte nach kurzem Bundesliga-Abenteuer in Folge der Wendejahre ab. 2003 startet der Klub nach Insolvenz in der 3. Kreisklasse, es kommen über 12.000 Zuschauer. Kein Markenrecht am eigenen Logo, kein Baurecht am Stadion - ein Verein, der aus dem Nichts mit wenig Geld jetzt nach 26 Jahren zurück im deutschen Profifußball hätte sein können.

Verhindert durch eine Aufstiegsregel, die bisher von Funktionären in den Fußball-Verbänden in Bayern, dem Norden und Westen immer wieder trotz Debatten nicht endgültig gekippt wurde. Die Lok-Fans hängen am Dienstagabend ein trauriges Banner auf: Euer System ist krank!

Trainer Jochen Seitz, der kurz darauf seinen Rücktritt bekanntgab, weil offensichtlich die Kraft für eine dritte Meisterschaft nicht mehr vorhanden ist, sagte bei MagentaSport: Mir tut es unendlich leid für den Verein, für alle Ehrenamtler, für die Mannschaft, die jetzt brutal down ist, und die Fans. Das trifft uns alles brutal. Was diese absurde Verbandspolitik aber geschafft hat: Die Fairness und Stimmung unter den Relegationsteilnehmern ist durch die Verachtung der Regularien in allen Himmelsrichtungen respektvoller geworden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lok Leipzig DFB Aufstiegsregel Fairness Stimmung Relegation Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Relegation zwischen Lok Leipzig und Würzburger Kickers: Das Spiel, das niemand spielen willDer 1. FC Lok Leipzig und die Würzburger Kickers spielen den letzten verbliebenen Platz im deutschen Profifußball aus. Dabei will niemand diese Partie spielen - nicht einmal der DFB.

Read more »

Würzburger Kickers vs. Lok Leipzig heute live im TV, Livestream und Live-TickerDie Würzburger Kickers und Lok Leipzig kämpfen heute Abend um den Aufstieg in die 3. Liga. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Live-Ticker.

Read more »

Würzburg steigt auf - Lok Leipzig verliert erneut RelegationWürzburg - Die Würzburger Kickers haben nach vier Jahren die Rückkehr in den deutschen Profifußball geschafft und die Relegation gegen Lok Leipzig

Read more »

Würzburg steigt auf - Lok Leipzig verliert erneut RelegationIn der Relegation um den Drittliga-Aufstieg setzt sich Würzburg durch - ohne selbst Meister geworden zu sein. Lok Leipzig hingegen macht ein unrühmliches Triple...

Read more »