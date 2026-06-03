FairSquare ruft zu Sammelbeschwerde gegen FIFA-Präsident Infantino auf

Vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat die Organisation FairSquare eine Sammelbeschwerde gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino gestartet. Die Organisation wirft Infantino mehrere Verstöße gegen die Pflicht zur politischen Neutralität vor, insbesondere in Bezug auf seine enge Beziehung zu Donald Trump.

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat die Organisation FairSquare eine Sammelbeschwerde gegen FIFA -Präsident Gianni Infantino gestartet. Die Organisation wirft Infantino mehrere Verstöße gegen die Pflicht zur politischen Neutralität vor, insbesondere in Bezug auf seine enge Beziehung zu Donald Trump .

Unter anderem wurde Trump der erste FIFA-Friedenspreis verliehen, was von FairSquare kritisiert wird. Die Organisation möchte die 'größte Beschwerde, die die FIFA je erhalten hat', nach dem Turnier an die Ethikkommission des Weltverbandes übermitteln.

FairSquare-Direktor Nick McGeehan betont, dass es darum gehe, die Verärgerung und Frustration der Menschen über verschiedene Probleme, wie exorbitante WM-Ticketpreise und die Verleihung des Friedenspreises an Trump, zu bündeln und effektiv umzulenken, um den politischen Druck zu erzeugen, der erforderlich ist, um bedeutende Veränderungen bei der FIFA zu erzwingen. Bislang hat nur der norwegische Fußballverband (NFF) seine Unterstützung für das Anliegen von FairSquare bekundet





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