Wer per Brief aufgefordert wird, den Online-Zugang seiner Bank zu erneuern, sollte genau hinsehen. Wie sich eine aktuelle Betrugsmasche erkennen lässt.

Wer per Brief aufgefordert wird, den Online-Zugang seiner Bank zu erneuern, sollte genau hinsehen. Wie sich eine aktuelle Betrugsmasche erkennen lässt. Post von der Hausbank im Briefkasten?

Schauen Sie besser genau hin – insbesondere, wenn darin ein QR-Code zu finden ist. Die Verbraucherzentrale NRW macht auf eine aktuelle Betrugsmasche aufmerksam, bei der Kriminelle täuschend echt aussehende Briefe mit Logo und Vorstands-Signatur verschiedener Banken verschicken – teils sogar als Einschreiben oder auch per Fax.wo sie ihren Online-Zugang erneuern sollen„Tatsächlich aber landet man damit auf gefälschten Internetseiten“, sagt Ralf Scherfling, Phishing-Experte der Verbraucherzentrale NRW.

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„Wer sich hier wie gefordert verifiziert, und eröffnet ihnen schlimmstenfalls die Möglichkeit, direkt das Konto leerzuräumen. “ Diese Methode nennt man wegen des QR-Codes auch Quishing. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, bei solchen unerwarteten Nachrichten besonnen zu handeln. Wer sich unsicher ist, ob die Post tatsächlich von der eigenen Bank stammt, sollte besser direkt bei dieser nachfragen.