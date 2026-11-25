Fake bei Temptation Island VIP? Gloria Schwesinger hat genug von den Spekulationen und spricht über ihre Zeit mit Michael.

. Unter den Zuschauern des Treueexperiments wird derzeit darüber diskutiert, wie authentisch die Geschehnisse in den beiden Villen tatsächlich sind. Auch Als ein Follower wissen wollte, ob in der Realityshow wirklich so vieles inszeniert sei, fand die Influencerin klare Worte: "Ich kann nur für MICH und Michael sprechen ...

& bei uns war alles echt. Wir hatten nichts abgesprochen oder sonst was ...

Also read Sie und Josua verlassen „Temptation Island VIP” als Paar – das steckt wirklich hinter Larissas Entscheidung

" Wenngleich die Realitydarstellerin nicht beurteilen könne, was die anderen Teilnehmer im Vorfeld miteinander besprochen haben, stellt sie sich auch hinter ihre Mitstreiter: "Ich kann mir aber auch diese ganzen Fake Vorwürfe bei den anderen Paaren schwer vorstellen. "ein, hielt sich mit ihrer Antwort allerdings bedeckt: "Für mich war es krass. " Deutlich gesprächiger zeigte sich die Influencerin hingegen, als es um ihre eigenen Charakterzüge ging.

"Ich sag euch ehrlich, manchmal zerreißt es mich innerlich, wie sehr ich mich in andere hineinversetzen kann", gestand sie ihrer Community. Selbst in Situationen, in denen sie verletzt werde, versuchezunächst, die Beweggründe ihres Gegenübers nachzuvollziehen, wodurch ihr die eigenen Gefühle manchmal erst viel später bewusst würden. Wenn sie mit sich selbst im Reinen sei, verfüge sie nach eigener Einschätzung über eine hohe emotionale Intelligenz.

Advertisement

Die vielen Eindrücke könnten sie allerdings irgendwann so sehr überfordern, dass bereits ein einziger Satz genüge, um sie zum Explodieren zu bringen.ansprach. Eigentlich hatte sich Michael der Herausforderung gestellt, um herauszufinden, ob die Realitydarstellerin tatsächlich seine große Liebe ist. Doch schon die ersten Tage ohne seine Partnerin machten ihm schwer zu schaffen, denn neben seiner Eifersucht kämpfte er zunehmend mit der Sehnsucht nach ihr.wieder in die Arme zu schließen und sie zu küssen.

Zudem nahm er sich vor, seiner Freundin seine Liebe zu gestehen und ihr künftig mehr Zuneigung entgegenzubringen. Moderatorin Janin Ullmann beim Fototermin zur "NDR Talk Show" in Hamburg-LokstedtÜberzeugend! Ich nehme ihr ab, dass nichts abgesprochen war.