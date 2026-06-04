Fall 2: Deadpoint: Erster Teaser-Trailer lässt Höhenangst wieder aufleben

Der erste Teaser-Trailer zu Fall 2: Deadpoint ist da und verspricht erneut Nervenkitzel in schwindelerregender Höhe. Der Survival-Thriller mit Harriet Slater und Arsema Thomas setzt auf atemberaubende Szenen am Mount Kwan in Thailand.

Der erste Teaser-Trailer zu Fall 2: Deadpoint ist endlich veröffentlicht worden und lässt die Herzen von Thriller-Fans höherschlagen. Wer unter Höhenangst leidet, sollte jedoch vorsichtig sein, denn die Vorschau zeigt atemberaubende Aufnahmen in schwindelerregender Höhe.

Der Film ist die Fortsetzung des erfolgreichen Survival-Thrillers Fall aus dem Jahr 2022, der weltweit für Furore sorgte und vor allem durch seine intensive Darstellung von Höhenangst beeindruckte. Der erste Teil überzeugte trotz bescheidener Computereffekte durch geschickte Inszenierung und starke schauspielerische Leistungen von Grace Caroline Currey und Virginia Gardner. In Deutschland entwickelte sich Fall zu einem Publikumsrenner im Streaming-Bereich und ist mittlerweile auch auf DVD erhältlich.

Die Handlung von Fall 2: Deadpoint knüpft an den ersten Film an, allerdings mit neuen Figuren und einem anderen Schauplatz. Nach dem Verlust ihrer Schwester Shiloh, die im ersten Teil ums Leben kam, lässt sich die trauernde Jax, gespielt von Harriet Slater, zu einer Gebirgswanderung am berüchtigten Mount Kwan in Thailand überreden.

Doch was als abenteuerliche Wanderung beginnt, endet in einer Katastrophe: Ein Steinschlag setzt die Gruppe in rund 1.000 Metern Höhe fest und zwingt sie zu einem erbitterten Kampf ums Überleben. Das klingt zunächst nach einer ähnlichen Prämisse wie im ersten Film, doch wie Filmemacher Scott Mann, der diesmal das Drehbuch schrieb und produzierte, betont, kommt es bei solchen Filmen vor allem auf die Inszenierung an.

Die Regie übernahmen diesmal die Brüder Michael und Peter Spierig, bekannt durch Filme wie Daybreakers, während Mann sich auf die Produktion konzentrierte. Die Erwartungen an die Fortsetzung sind hoch, und die ersten Reaktionen auf den Teaser-Trailer fallen positiv aus. Ein Nutzer schrieb auf YouTube: Meine Knie zitterten schon beim Trailer. Das Gleiche passierte auch beim ersten Film.

Diesen werde ich definitiv anschauen. Neben Harriet Slater sind Arsema Thomas, Jordan Coleman, Tom Brittney, Adam Rose und Einar Haraldsson in weiteren Rollen zu sehen. Auch die Hauptdarstellerinnen des ersten Teils, Grace Caroline Currey und Virginia Gardner, sollen in Rückblenden auftauchen. Interessant ist, dass Fall 2: Deadpoint nicht die einzige Fortsetzung ist: Scott Mann hat parallel einen weiteren Film abgedreht, in dem Grace Caroline Currey wieder eine größere Rolle übernimmt.

In den USA startet Fall 2: Deadpoint am 10. Mai 2024, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest. Der Teaser-Trailer verspricht jedenfalls packende Unterhaltung für alle, die keine Höhenangst haben





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